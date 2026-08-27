भारत-अफगानिस्तान सीरीज में पाकिस्तान की एंट्री! इस कंपनी को मिले मीडिया राइट्स, करेगी छप्परफाड़ कमाई

IND vs AFG T20 Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही बवाल शुरू गया है. इसकी वजह है पाकिस्तान की कंपनी है, जिसे अफगानिस्तान ने इस टी20 सीरीज के कमर्शियल और टीवी प्रोडक्शन राइट्स दे दिए हैं. दरअसल, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इस सीरीज के मीडिया राइट्स पाकिस्तान आधारित कंपनी ट्रांसग्रुप (TransGroup) को दिए हैं. यह कंपनी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से भी जुड़ी हुई है.

ACB ने दी थी जानकारी

जब 12 अगस्त को अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी किया था, तो बोर्ड ने अपने कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट पार्टनर के बारे में भी जानकारी दी थी. बोर्ड ने अपने बयान में कहा था, ‘वानी (Vany) ACB के लंबे समय से चले आ रहे क्लोदिंग पार्टनर के तौर पर बनी रहेगी. TG (ट्रांसग्रुप) ACB के ग्लोबल मीडिया राइट्स सिंडिकेशन पार्टनर के तौर पर काम करेगी. TPT360 मीडिया प्रोडक्शन पार्टनर होगी और FanCode भारतीय क्षेत्र में सीरीज के लिए ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगी.’

बता दें कि TG यानी ट्रांसग्रुप का हेडक्वार्टर लाहौर में है. यही कंपनी इस सीरीज को दुनिया के अलग-अलग देशों में ब्रॉडकास्ट कराएगी. जाहिर है कि इसके लिए कंपनी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फीस दी होगी, लेकिन उससे कई गुना कंपनी सीरीज से कमाएगी.

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कहां खेली जाएगी सीरीज?

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. हालांकि यह इस मैदान पर भारतीय टीम मेहमान के तौर पर खेलेगी. वहीं, अफगानिस्तान टीम के लिए अरुण जेटली स्टेडियम होम ग्राउंड होगा. यह क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई टीम अपने ही घर पर मेहमान के तौर पर खेलेगी.

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भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

इस सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा. इसके बाद 17 सितंबर को तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली में ही खेले जाएंगे.