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IND vs AFG: किस चैनल पर आएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज? मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे LIVE, पूरी डिटेल्स

IND vs AFG LIVE Streaming: 13 सितंबर से भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 3:11:13 PM IST

किस चैनल पर आएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज?
किस चैनल पर आएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज?


IND vs AFG T20 Series LIVE Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस सीरीज के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं. क्रिकेट फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत-अफगानिस्तान सीरीज का लाइव मजा उठा पाएंगे. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मुख्य रेवेन्यू ऑफिसर और बिजनेस हेड (खेल और इंटरनेशनल) राजेश कौल ने कहा कि अगानिस्तान भारत टी20 सीरीज सोनी स्पोटर्स नेटवर्क के क्रिकेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाती है.

किस एप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज का मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो फैनकोड पर देख सकते हैं. फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा टी20 15 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे.

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कैसी है भारतीय टीम की स्क्वाड?

अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया जा चुका है. इस टीम की कमान एक बार फिर श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं, तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है. इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और ईशान किशन भी शामिल हैं. उनके अलावा ऑलराउंडर्स में नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुंदर को मौका मिला है. वहीं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई के साथ अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा शामिल हैं. हालांकि जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उनकी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं, वाशिंग्टन सुंदर को पूरी तरह फिट घोषित किया जा चुका है.

ये भी पढ़ें: 35 मैच के 1300000000 रुपये! टीम इंडिया के घरेलू मैचों से भरेगी BCCI की तिजोरी, कौन देगा इतना पैसा?

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*.

इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान की स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटे, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकई, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

Tags: IND vs AFG seriesindia vs afghanistan
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