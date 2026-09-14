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IND vs AFG: संजू सैमसन के बल्ले ने दिया धोखा, पहले टी20 में फ्लॉप, क्या अगले मैच में पिलाएंगे पानी?

IND vs AFG: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में संजू सैमसन के बल्ले से सिर्फ 10 रन ही आए. उन्होंने एक बार फिर फैंस को निराश किया. अब सवाल है कि क्या अगले मैच में संजू को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी की वापसी कराई जाएगी?

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 1:32:34 PM IST

क्या अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में संजू की जगह वैभव की वापसी होगी?
क्या अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में संजू की जगह वैभव की वापसी होगी?


IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान को 3 मैच की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से हराया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन फ्लॉप रहे. संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे थे, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए. वह 8 गेंद पर सिर्फ 10 रन बनाकर ही आउट हो गए. संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. पहले टी20 में संजू के फ्लॉप होने के बाद एक बार से सवाल है कि क्या संजू को दोबारा से बाहर करके वैभव सूर्यवंशी की वापसी कराई जाएगी.

क्या वैभव सूर्यवंशी की होगी वापसी?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में संजू सैमसन के फ्लॉप होने के बाद उनकी जगह पर खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैच में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ सीरीज का अवॉर्ड भी जीता था. इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में संजू को मौका दिया गया, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए. ऐसे में अगले टी20 मैच में संजू को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को वापस लाया जा सकता है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर पहले ही मैच में फ्लॉप होने के बाद संजू को ड्रॉप कर दिया गया था.

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पहले टी20 में क्या हुआ?

इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने 44 गेंद पर 64 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा मोहम्मद नबी ने भी 33 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया.

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के आए. उनके अलावा ईशान किशन ने 33 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. भारत ने 38 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

अब कब होगा दूसरा टी20?

भारतीय टीम ने पहले टी20 में जीत के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

Tags: IND vs AFGsanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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