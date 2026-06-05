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IND vs AFG: साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल? गौतम गंभीर ने बताया कौन संभालेगा नंबर-3 का मोर्चा

अफगानिस्तान टेस्ट में नंबर-3 पर कौन खेलेगा? साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल? हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच से ठीक पहले प्लेइंग XI को लेकर दिया यह बड़ा हिंट.

By: Shivani Singh | Published: June 5, 2026 1:50:54 PM IST

IND vs AFG: साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल? गौतम गंभीर ने बताया कौन संभालेगा नंबर-3 का मोर्चा


भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच 6 जून से शुरू हो रहे इकलौते टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़े संकेत दिए हैं. गंभीर के बयानों से साफ है कि नंबर-3 के पायदान पर देवदत्त पडिक्कल के मुकाबले साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है. कोच का मानना है कि सुदर्शन को इस पोजीशन पर खुद को साबित करने के पूरे मौके अभी नहीं मिले हैं.

‘सुदर्शन को नहीं मिले पर्याप्त मौके’

दरअसल, पिछले साल इंग्लैंड दौरे से भारतीय टीम ने साई सुदर्शन को नंबर-3 पर आजमाना शुरू किया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब तक उनका बल्ला उस तरह नहीं गरजा है जिसकी उम्मीद थी. उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 27.45 की औसत से महज़ 302 रन बनाए हैं. सुदर्शन के इस प्रदर्शन के बाद मैनेजमेंट लगातार इस नंबर पर बदलाव करता रहा और करुण नायर से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक को आजमाया गया. हालांकि, कोच गौतम गंभीर का नज़रिया कुछ अलग है.

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समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने सुदर्शन का बचाव करते हुए कहा, ‘साई सुदर्शन को अभी तक अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका नहीं मिला है. उन्होंने अपने ज़्यादातर टेस्ट मैच इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में खेले हैं, इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए.’

गंभीर ने आगे कहा, ‘हम मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी ही उतार सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साई खराब फॉर्म में हैं. उन्होंने आईपीएल में शानदार खेल दिखाते हुए करीब 700 रन बनाए हैं. अगर हम महज़ 4-5 मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी का आकलन करने लगेंगे, तो हम कभी एक मज़बूत टीम तैयार नहीं कर पाएंगे.’

दूसरी तरफ, घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. पडिक्कल ने डोमेस्टिक सर्किट के 6 मैचों में 60.33 की बेहतरीन औसत से 543 रन कूटकर अपना दावा मज़बूत किया हुआ है.

श्रीलंका दौरे के लिए तैयार हो रहे हैं 4 स्पिनर्स

मैच में एक और दिलचस्प टक्कर मानव सुथार और हर्ष दुबे के बीच देखने को मिल सकती है. दोनों ही खिलाड़ी टीम में तीसरे स्पिनर की जगह के लिए रेस में हैं. कोच गंभीर ने साफ किया कि टीम मैनेजमेंट का पूरा फोकस आगामी श्रीलंका दौरे पर है, जो इसी साल अगस्त में होना है.

गंभीर ने स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर कहा, ‘मानव और हर्ष भले ही एक जैसे दिखते हों, लेकिन दोनों का रिलीज पॉइंट अलग है जो उन्हें एक-दूसरे से जुदा बनाता है. यह मैच हमारे लिए चौथे स्पिनर को परखने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि श्रीलंका दौरे पर हम अपने साथ चार स्पिनर्स लेकर जाएंगे.’

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