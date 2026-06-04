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IND vs AFG: विराट की जगह कौन, टीम इंडिया में एंट्री को तैयार CSK का ये युवा बल्लेबाज? यहां जानें नाम

IND vs AFG : 37 वर्षीय खिलाड़ी को दो हफ़्ते आराम करने की सलाह दी गई है. हालाँकि इसका मतलब यह है कि वह तीसरे ODI के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन BCCI कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 5:15:39 PM IST

IND vs AFG विराट कोहली का विकल्प
IND vs AFG विराट कोहली का विकल्प


IND vs AFG Virat Kohli Replacement: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ कथित तौर पर इस महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज़ के लिए भारत की टीम में चोटिल विराट कोहली की जगह लेंगे. कोहली IPL 2026 सीज़न के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इस सीरीज़ से बाहर हो गए हैं.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार, कोहली को IPL 2026 के फ़ाइनल में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बल्लेबाज़ी करते समय हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी, जहाँ उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद और मैच जिताऊ 75 रन बनाए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि मैच के दौरान उन्हें तकलीफ़ महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने बल्लेबाज़ी जारी रखी.

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कोहली को दो हफ़्ते आराम करने की सलाह

37 वर्षीय खिलाड़ी को दो हफ़्ते आराम करने की सलाह दी गई है. हालाँकि इसका मतलब यह है कि वह तीसरे ODI के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन BCCI कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. तीनों ODI मैच 13, 17 और 20 जून को क्रमशः धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे. इसके बाद आयरलैंड का T20 दौरा होगा, जिसमें कोहली नहीं खेलेंगे, और फिर इंग्लैंड में एक ‘व्हाइट-बॉल’ सीरीज़ होगी.

टेस्ट क्रिकेट से ले चुके हैं संन्यास 

कोहली T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और उनका पूरा ध्यान 2027 ODI विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की करने पर है. उनकी फ़ॉर्म इतनी शानदार रही है कि उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज़ चोटों का दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला हो सकता है, जिससे उन्हें पहले कभी गुज़रना नहीं पड़ा है.

रुतुराज गायकवाड़ को मौका

गायकवाड़ ने आख़िरी बार दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ ODI सीरीज़ में भारत के लिए खेला था. घरेलू क्रिकेट में लगातार 16 महीनों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में अपनी जगह वापस बनाई थी. उन्होंने पहले मैच में 8 (4) रन बनाए थे, और उसके बाद दूसरे मैच में 105 (83) रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था.

लेकिन वह शतक अभी भी इस फ़ॉर्मेट में उनके कुल रनों के 50% से ज़्यादा है – आठ पारियों में उन्होंने 28.50 की औसत से कुल 228 रन बनाए हैं. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के लिए, 2027 विश्व कप टीम में अपनी जगह बनाने का (भले ही एक ‘बैकअप टॉप-ऑर्डर’ बल्लेबाज़ के तौर पर ही सही) इस घरेलू सीरीज़ से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता.

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Tags: ajit agarkarIND vs AFGIndia vs Afghanistan ODI seriesRuturaj Gaikwad Team IndiaVirat Kohli replacement
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