IND vs AFG ODI: टेस्ट के बाद वनडे की बारी, अफगानिस्तान से कहां होगी पहली भिड़ंत, देखिए शेड्यूल

IND vs AFG ODI Series: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है. इस टेस्ट मैच में भारत ने सिर्फ 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान को घुटनों पर ला दिया. टेस्ट के बाद अब भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज में भिड़ंत होगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो 13 जून (शनिवार) से शुरू होगी.

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पहली बार नीली जर्सी में मैदान पर उतरेगी. ऐसे में फैंस टीम इंडिया को एक बार फिर ब्लू जर्सी में देखने के इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे.

IND-AFG वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच 13 जून से वनडे सीरीज होगी. इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 17 जून को लखनऊ में होगा, जबकि तीसरा वनडे मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.

पहला वनडे: 13 जून, धर्मशाला

दूसरा वनडे: 17 जून, लखनऊ

तीसरा वनडे: 20 जून, चेन्नई

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. तीनों मुकाबले दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी, जबकि 1 बजे टॉस होगा.

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विराट कोहली नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) खेलते नजर नहीं आएंगे. विराट कोहली को आईपीएल 2026 फाइनल के दौरान चोट लगी थी. इसके चलते वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. उनकी जगह पर युवा स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में शामिल किया गया है.

भारत और अफगानिस्तान की स्क्वाड

भारत की स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान की स्क्वाड: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी.