16 साल बाद हुआ ऐसा… होम टेस्ट में दिग्गज जोड़ी का अंत! बिना अश्विन-जडेजा के मैदान पर उतरी टीम इंडिया

IND vs AFG Test: न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू हो गया है. यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं. सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवा चेहरों को स्क्वाड में शामिल किया गया है. इस टीम में वो 2 दिग्गज स्पिन खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, जो लंबे समय से घरेलू टेस्ट में भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए थे.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की. अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे घरेलू टेस्ट में जडेजा और अश्विन में से कोई भी नहीं खेल रहा है. भारतीय क्रिकेट में करीब 16 साल बाद ऐसा हुआ है, जब घरेलू टेस्ट मैच में जडेजा और अश्विन में से एक भी खिलाड़ी भारत की प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं होगा.

16 साल बाद हुआ ऐतिहासिक जोड़ा का अंत

रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा लंबे समय से एकसाथ भारतीय टीम के लिए खेल रहे थे. अश्विन ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अचानक रिटायरमेंट का एलान कर दिया था. अश्विन के संन्यास के बाद रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) भारतीय टीम में मुख्य स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे. अब रविंद्र जडेजा को भी अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में आराम दिया गया है. उन्हें भारत बनाम अफगानिस्तान के एकमात्र टेस्ट की स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. यही वजह है कि 16 साल बाद घरेलू टेस्ट में अश्विन और जडेजा में से कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग-11 में शामिल नहीं है. आखिरी बार ऐसा नवंबर 2010 में हुआ था.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मानव सुथार? टीचर पिता ने लोन लेकर सिखाया क्रिकेट, अब बेटे ने चुकाया कर्ज, भारत के लिए किया डेब्यू

घरेलू मैदान पर अश्विन-जडेजा का शानदार प्रदर्शन

टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा और अश्विन ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2011 से लेकर 2024 तक अश्विन (R Ashwin) ने घरेलू मैदान पर 65 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 383 विकेट हासिल किए. इसके अलावा बल्ले से 4 शतक की मदद से 1,989 रन भी बनाए. वहीं, जडेजा की बात करें, तो उन्होंने साल 2012 से लेकर 2025 तक घरेलू मैदान पर कुल 53 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 256 विकेट चटकाए, जबकि बल्ले से 4 शतक की मदद से 2,232 रन भी बनाए.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11

भारत और अफगानिस्तान टेस्ट मैच में कुलदीप यादव, मानव सुथार (डेब्यू) और वाशिंग्टन सुंदर पर स्पिन की जिम्मेदारी 23 साल के मानव सुथार अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं.

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, वाशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.