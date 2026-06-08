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IND vs AFG: एक गलती भारी नुकसान! नॉट आउट था अफगानिस्तानी खिलाड़ी, फिर भी चला गया पवेलियन

IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान मैच में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है. अफगान बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं. मोहम्मद सलीम सैफी से बड़ी गलती हुई, जिससे वह आउट होने से नहीं बच सके.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 1:45:58 PM IST

नॉट आउट था खिलाड़ी, फिर भी चला गया पवेलियन
नॉट आउट था खिलाड़ी, फिर भी चला गया पवेलियन


IND vs AFG: अफगानिस्तान और भारत के बीच मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है. अफगानिस्तान की टीम भारत के आगे जूझती हुई नजर आ रही हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की तरफ से कई गलतियां देखने को मिली हैं. जिसके कारण वह हारने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है. वहीं आज टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने एक और बड़ी गलती कर दी. हालांकि, वह रिव्यू लेकर वह बच सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बता दें कि गेंदबाजी के दौरान भी अफगानिस्तान ने इसी तरह की गलती की थी. उन्होंने रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया. जिसके कारण भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. 

नॉट आउट होकर 

अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद सलीम सैफी तीसरे दिन अपनी टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने इस मैच में 3 गेंदों का सामना किया. लेकिन अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे. अगली ही गेंद पर मानव सुथार ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. सुथार के अपील करने पर अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया. उनके पास रिव्यू लेकर बचने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

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बल्लेबाज ने की बड़ी गलती 

सलीम सैफी अंपायर का फैसला स्वीकार कर पवेलियन की तरफ लौट गए. वहीं बाकी टीम के साथी कोचिंग स्टाफ के साथ बहस करने हुए नजर आए. हर किसी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था. टीवी पर जब रिप्ले दिखाया गया तो साफ नजर आ रहा था वह नॉट आउट थे. बॉल ट्रेकिंग में साफ नजर आ रहा था कि गेंद आउटसाइड लेग स्टंप पर पिच हुई थी. अगर सैफी रिव्यू लेते, तो वह नॉट आउट साबित होते और अपनी टीम के लिए कुछ रन बना सकते थे. अगर मोहम्मद सैफी ने उस मौके पर रिव्यू लिया होता तो अफगानिस्तान की पारी में कुछ और रन जुड़ सकते थे. वहीं भारत के मानव सुथार का यह डेब्यू मैच था और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल कर इतिहास रच दिया. उनकी इस परफॉर्मेंस ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

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