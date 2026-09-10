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IND vs AFG: सुंदर के बाद बुमराह ने पास किया टेस्ट, रेड्डी के खेलने पर सस्पेंस… हर्षित राणा का क्या हुआ?

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी की फिटनेस अपडेट सामने आई है. इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच सिमुलेशन टेस्ट पास कर लिया है. वहीं, तेज गेंदबाज हर्षित राणा की फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है. बताया जा रहा है कि इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 10:49:39 AM IST

जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट.
जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट.


IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. वाशिंग्टन सुंदर के बाद जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी की फिटनेस पर अपडेट आ गया है. इन खिलाड़ियों को अफगानिस्तान सीरीज के लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर स्क्वाड में चुना गया था. इसका मतलब है कि इन प्लेयर्स को सीरीज में खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है. हाल ही में वाशिंग्टन सुंदर ने फिटनेस टेस्ट पास किया था, जिसके बाद उन्हें सीरीज में खेलने की इजाजत दे दी गई. अब बुमराह, रेड्डी और हर्षित राणा की फिटनेस को लेकर भी ताजा अपडेट आया है.

बुमराह-रेड्डी भी हुए फिट?

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी फिट हो गए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान सीरीज से पहले मैच सिमुलेशन टेस्ट पास कर लिया है. इसका मतलब है कि वे दोनों अफगानिस्तान सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी CoE से फिटनेस क्लीयरेंस मिलते ही ये दोनों खिलाड़ी सीरीज में खेलते नजर आएंगे. हालांकि हर्षित राणा इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हर्षित राणा अभी तक मैच सिमुलेशन टेस्ट नहीं दे पाए हैं.

हर्षित राणा का क्या हुआ?

24 साल के भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. बताया जा रहा है कि वह मैच सिमुलेशन टेस्ट भी नहीं दे पाए. एक सूत्र ने बताया कि हर्षित राणा अभी तक अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर नहीं पाए हैं. उन्हें अभी और समय की जरूरत है. ऐसे में वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. बता दें कि हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे. इसके बाद वह दौरे से बाहर हो गए थे और रिकवरी के लिए बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचे.

कब शुरू होगी सीरीज?

भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हो रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*.

Tags: IND vs AFGJasprit BumrahNitish Kumar Reddy
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