IND vs AFG: 15 साल के वैभव से डरा अफगानिस्तान! सूर्यवंशी को रोकने के लिए बनाया मास्टरप्लान, ऐसे रोकेंगे तबाही

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का खौफ छाया हुआ है. ऐसे में अफगान की टीम ने वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए मास्टरप्लान तैयार किया है. दरअसल, पहले टी20 मैच से पहले अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि वैभव के हालिया प्रदर्शन को लेकर उनकी टीम किसी दबाव में नहीं है, लेकिन पूरी तरह अलर्ट है. जादरान ने कहा कि उनकी टीम के पास युवा सलामी बल्लेबाज को रोकने के लिए सटीक रणनीति तैयार है. वैभव सूर्यवंशी इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे.

अफगान ने वैभव को रोकने के लिए क्या प्लान बनाया?

भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 मैच से पहले शनिवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने कहा कि वैभव एक कमाल का टैलेंट हैं, लेकिन उनकी टीम के पास उनसे निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी एक अद्भुत टैलेंट हैं. उन्होंने IPL में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और अलग-अलग स्तरों पर प्रतियोगिताओं में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.’ जादरान ने कहा, ‘टीम मीटिंग्स में वैभव के बारे में चर्चा की है. हमारी टीम के जिन खिलाड़ियों ने IPL में उनके खिलाफ खेला है, उन्होंने हमें उनसे जुड़ा इनपुट दिया है.’ उन्होंने आगे कहा कि टीम ने उनकी बल्लेबाजी की वीडियो भी देखी है, जिसके बाद रणनीति तैयार की गई है.

वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से बरपाया कहर

15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया है. उन्होंने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 776 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने इग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. ऐसे में 3 मैच के बाद वैभव को ड्रॉप कर दिया गया था. हालांकि फिर वैभव को जिम्बाब्वे दौरे पर मौका मिला. जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव ने 3 मैच में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे. उन्होंने 50, 20 और 81 रनों की विस्फोटक पारियां खेली थीं और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी जीता था. इसके बाद दलीप ट्रॉफी में भी ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में सूर्यवंशी ने अहम भूमिका निभाई थी.

इब्राहिम जादरान के लिए खास सीरीज

बता दें कि यह सीरीज इब्राहिम जादरान के लिए काफी खास है. दरअसल, इब्राहिम जादरान को हाल ही में राशिद खान की जगह कप्तान बनाया गया है. उन्होंने अपनी कप्तानी पर बात करते हुए कहा, ‘यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में मैं इसका आनंद ले रहा हूं. मैं दबाव की स्थितियों में सही फैसले लेने का प्रयास करता हूं. हमारे खिलाड़ी भारतीय परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. राशिद खान के साथ मेरा तालमेल बहुत बेहतर है और हम बस प्रक्रिया पर ध्यान देकर इस सीरीज में अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश करेंगे.’