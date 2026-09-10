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IND vs AFG: गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयर की छुट्टी! अफगानिस्तान सीरीज से बाहर, एशियन गेम्स में भी नहीं खेलेगा

Harshit Rana Fitness Update: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा बाहर हो गए हैं. वह अभी तक अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर नहीं पाए हैं. अफगानिस्तान सीरीज के अलावा हर्षित राणा के एशियन गेम्स में भी खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 10, 2026 11:23:16 AM IST

गौतम गंभीर का फेवरेट प्लेयर अफगानिस्तान टी20 सीरीज से बाहर!
गौतम गंभीर का फेवरेट प्लेयर अफगानिस्तान टी20 सीरीज से बाहर!


Harshit Rana Fitness Update: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. हेड कोच गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले हर्षित राणा इस सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं. हर्षित राणा अभी अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. उन्हें अपनी पूरी तरह फिट होने के लिए और समय की जरूरत है. ऐसे में वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में मैदान पर नहीं उतर पाएंगे. इस सीरीज के लिए हर्षित राणा को सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर चुना गया था. इसका मतलब है कि अगर वह फिट होंगे, तभी सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. हालांकि अब रिपोर्ट सामने आई है कि हर्षित राणा इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. इतना ही नहीं, उनके एशियन गेम्स में भी खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

हर्षित राणा को फिर से लगी चोट?

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रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षित राणा टीम बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें फिर से चोट लग गई. इसके चलते वह मैच सिमुलेशन टेस्ट भी नहीं पाए. यही वजह है कि वह अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो गए हैं. इसके साथ ही एशियन गेम्स से भी उनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि शायद वे तब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे. एशियन गेम्स में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा. हर्षित राणा इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा हैं. बता दें कि हर्षित राणा को इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी. उसके बाद से ही वो अपनी चोट से रिकवरी कर रहे हैं.

कौन लेगा हर्षित राणा की जगह?

अब BCCI के सामने बड़ा सवाल है कि हर्षित राणा की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा. इस रेस में मयंक यादव और प्रिंस यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है. प्रिंस यादव ने भारत के लिए हाल ही में डेब्यू किया था, जिसके बाद से उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं, मयंक यादव ने जिम्बाब्वे दौरे पर अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया था. इसके अलावा वो दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में खेलते दिखाई दिए थे, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था. इसी मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि BCCI किस खिलाड़ी को मौका देती है.

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हो रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

Tags: Harshit Ranahome-hero-pos-4IND vs AFG
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