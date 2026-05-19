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IND vs AFG: IPL के दम पर टीम इंडिया में एंट्री, कौन हैं वो 3 खिलाड़ी? अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे टेस्ट

IND vs AFG Test Squad: अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का एलान किया गया है. इस टीम में 3 नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. जानें कौन हैं ये खिलाड़ी और घरेलू क्रिकेट में उनका कैसा रिकॉर्ड है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 19, 2026 5:15:01 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ किन नए खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली?
अफगानिस्तान के खिलाफ किन नए खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली?


IND vs AFG Test Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है. इस स्क्वाड में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. राजस्थान के युवा स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार और पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी हर्ष दुबे को मौका मिला है. मानव सुथार और गुरनूर बरार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की स्क्वाड का हिस्सा हैं. इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से खूब प्रभावित किया है.

वहीं, हर्ष दुबे ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. ऐसे में उन्हें पहली बार भारत की टेस्ट टीम में शामिल होने का मौका मिला है. भारतीय टीम 6-10 जून तक अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी, जो न्यू चंडीगढ़ में होगा. यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, जिसके चलते स्टार खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है.

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कौन हैं पंजाब के गुरनूर बरार?

पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की स्क्वाड का हिस्सा हैं. हालांकि इस सीजन गुरनूर बरार को खेलने का मौका नहीं मिला है. गुरनूर बरार साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन को अपना आदर्श मानते हैं. गुरनूर बरार ने साल 2021 में पंजाब के लिए लिस्ट ए डेब्यू किया था, जिसके बाद फर्स्ट क्लास में भी मौका मिला. गुरनूर बरार ने फर्स्ट क्लास में 18 मैच खेले हैं, जिसमें 52 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा गूरनूर बरार ने लिस्ट ए क्रिकेट में 9 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं.

वहीं, आईपीएल की बात करें, तो गुरनूर बरार ने साल 2023 में पंजाब किंग्स की ओर से डेब्यू किया था. हालांकि उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कोई विकेट नहीं चटकाया. पंजाब किंग्स से रिलीज किए जाने के बाद गुरनूर बरार ने गुजरात टाइटंस के लिए नेट बॉलर के तौर पर काम किया. फिलहाल वह पिछले 2 सालों से गुजरात टाइटंस की स्क्वाड का हिस्सा हैं. अब जल्द ही वह भारत की जर्सी में खेलते नजर आ सकते हैं.

मानव सुथार को भी मिला मौका

राजस्थान के युवा स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने आईपीएल 2026 में अपने खेल से खूब प्रभावित किया है. मानव सुथार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं. मानव सुथार ने आईपीएल 2026 में 4 मैचों में 2 विकेट चटकाए हैं. एक स्पिनर के तौर पर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी की है. आरसीबी के खिलाफ खेले गए मैच में मानव सुथार ने सिर्फ 19 रन देकर 1 अहम विकेट लिया था.

23 साल के मानव सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मानव सुथार के नाम 29 मैचों में 129 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने बल्ले से 945 रन भी बनाए हैं. वहीं, लिस्ट ए क्रिकेट में मानव सुथार ने 25 मैचों में 34 विकेट हासिल किए हैं. मानव सुथार ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत की टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाई है.

हर्ष दुबे भी टीम में शामिल

महाराष्ट्र के युवा स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भी पहली बार भारत की टेस्ट टीम में चुना गया है. 23 साल के हर्ष दुबे आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं. इस सीजन हर्ष दुबे 8 मैचों में 8 विकेट चटका चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में हर्ष दुबे का शानदार रिकॉर्ड है. विदर्भ के लिए खेलने वाले हर्ष दुबे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 27 मैचों में 133 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. हर्ष दुबे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. साथ ही लोअर ऑर्डर में रन भी बना सकते हैं.

Tags: IND vs AFGIndia Test team
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