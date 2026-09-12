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IND vs AFG: गौतम गंभीर की 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो तय करेगी टीम इंडिया की जीत! कोच का पूरा गेम प्लान तैयार

IND vs AFG: 13 सितंबर को गौतम गंभीर की भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में गंभीर के सामने अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बड़ी चुनौती होगी, जिससे निपटने के लिए हेड कोच को खास रणनीतियों की जरूरत पड़ेगा. गौतम गंभीर इस सीरीज में अफगानिस्तान को फंसाने की कई रणनीतियों को अपना सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 12, 2026 12:22:31 AM IST

गौतम गंभीर की 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को दिलाएगी जीत!
गौतम गंभीर की 3 सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को दिलाएगी जीत!


IND vs AFG Gautam Gambhir Strategy: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए उतरेगी. हालांकि यह भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है. अफगानिस्तान की टीम इस सीरीज में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है. खासकर अफगानिस्तान के स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर सकते हैं. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर खुद भी अफगानिस्तान की चुनौती को हल्के में नहीं ले रहे होंगे. इसी वजह से गंभीर ने पहले से ही अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी रणनीति बना ली होगी, जिससे वो भारत को जीत दिला सकें.

पावरप्ले में बनाना होगा दबाव

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गंभीर की रणनीति पावरप्ले में ही अफगानिस्तान को दबाव डालने की हो सकती है. गंभीर चाहेंगे कि भारतीय ओपनर्स आक्रामक बल्लेबाजी करें, जिससे शुरुआती के 6 ओवर्स में ही अफगानिस्तान पर दबाव बन सके. इससे आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ा समय लेकर खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान के गेंदबाज हावी हो सकते हैं. टीम इंडिया के पास वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे धाकड़ ओपनर्स हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. गंभीर को इनमें से सबसे अच्छी ओपनिंग जोड़ी के मैदान पर उतारना होगा.

स्पिनर्स के खिलाफ खास प्लान

अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पिन गेंदबाजी की. खासकर राशिद खान, जो टी20 क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज हैं, तो टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. उनके अलावा अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी अपनी स्पिन से परेशान कर सकते हैं. ऐसे में गंभीर की रणनीति होगी कि मिडिल ओवर्स में भारतीय बल्लेबाज राशिद खान के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने की बजाय स्ट्राइक रोटेट करें. जब भी कोई खराब गेंद मिले, तो उसे बाउंड्री में बदला जाए. भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं, जो स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं. ऐसे में उन पर स्पिनर्स के खिलाफ बड़े शॉट लगाने की जिम्मेदारी होगी.

मिडिल ओवर्स में चाहिए विकेट

गौतम गंभीर अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स और पेसर्स का सही कॉम्बिनेशन चुनना होगा, क्योंकि टीम इंडिया को मिडिल ओवर्स में विकेट जरूर चाहिए. अगर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं गिरते हैं, तो अफगानिस्तान की टीम में बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है. ऐसे में मिडिल ओवर्स में उन गेंदबाजों को लाना होगा, जो डॉट गेंदें डालकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकें. अगर मिडिल ओवर्स में 2-3 विकेट मिल जाता है, तो अफगानिस्तान बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा.

Tags: Gautam GambhirIND vs AFG
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