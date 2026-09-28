Home > खेल > IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान का मैच बारिश में धुला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, क्या है एशियन गेम्स का नियम?

IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान का मैच बारिश में धुला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट, क्या है एशियन गेम्स का नियम?

IND vs AFG Quarter Final: भारत और अफगानिस्तान के बीच सोमवार (28 सितंबर) को एशियन गेम्स का क्वार्टरफाइनल खेला जाएगा. इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. बारिश की वजह से यह नॉकआउट मुकाबला रद्द हो सकता है. अब सवाल है कि अगर यह मुकाबला रद्द हुआ, तो सेमीफाइनल में कौन जाएगा?

By: Ankush Upadhayay | Published: September 28, 2026 9:07:10 AM IST

अगर भारत-अफगानिस्तान का मैच बारिश में धुला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट
अगर भारत-अफगानिस्तान का मैच बारिश में धुला, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट


IND vs AFG Quarter Final: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार (28 सितंबर) को अपने गोल्ड मेडल मिशन की शुरुआत करने उतरेगी. भारतीय टीम का पहला मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, जो क्वार्टरफाइनल का मैच होगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम क्वार्टरफाइनल में अफगान को हराकर आगे बढ़ना चाहेगी. इस मैच को लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन मौसम ने टेंशन बढ़ा दी है.

दरअसल, इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 सितंबर को मैच के दौरान बारिश होने की संभावना है, जिससे मुकाबला रद्द करना पड़ सकता है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर बारिश की वजह से मुकाबला रद्द हो जाता है, तो सेमीफाइनल का टिकट किसे मिलेगा? जानिए क्या कहता है नियम…

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मैच धुला, तो किसे होगा फायदा?

जापान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसके चलते कई मैचों को रद्द करना पड़ा है. अब भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. अगर मैच के दौरान बारिश होती है, तो कोशिश की जाएगी कि कम से कम 5-5 ओवर का मैच कराया जाए. हालांकि अगर यह भी नहीं हो पाता है और मैच बेनतीजा रहता है, तो उसे रद्द करना पड़ता है. अगर भारत-अफगानिस्तान के क्वार्टरफाइनल मैच में ऐसा हुआ है, तो भारतीय टीम को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी.

दरअसल, एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है. ऐसे में अगर मैच रद्द होता है, तो ICC टी20 रैंकिंग में बेहतर नंबर वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है. बता दें कि भारत ICC की मौजूदा टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर है, जबकि अफगानिस्तान रैंकिंग में 10वें नंबर पर है.

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम?

मौसम की बात करें, तो जापान के निशिन में सोमवार को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. इस दौरान रुक-रुककर तेज बारिश होने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान बारिश की संभावना 35 से 60 फीसदी है. मौसम विभाग ने पूरे दिन गरज के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मैच रद्द होने की पूरी संभावना है.

गोल्ड मेडल जीतने उतरेगी टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत ने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था. अब अय्यर की सेना दूसरी बार टूर्नामेंट जीतकर गोल्ड मेडल डिफेंड करना चाहेंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, यश ठाकुर.

Tags: Asian Games 2026IND vs AFGindia vs afghanistan
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