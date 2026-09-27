IND vs AFG Quarter Final: भारत-अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल होगा रद्द! बारिश से मैच धुला तो किसे फायदा, क्या है नियम?

IND vs AFG Quarter Final Weather: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम सोमवार (28 सितंबर) को एशियन गेम्स में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टरफाइनल खेलेगी, जिसमें भारत का सामना अफगानिस्तान से होने वाला है. भारतीय टीम अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम का क्वार्टरफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था. ऐसे में अफगानिस्तान भारतीय टीम के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन बारिश इस मुकाबले का मजा किरकिरा कर सकती है. दरअसल, भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को 91 फीसदी बारिश होने की संभावना है. देखें मौसम रिपोर्ट…

क्या बारिश की वजह से रद्द होगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का क्वार्टरफाइनल निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार (28 सितंबर) को मैच के दौरान बारिश की संभावना 91 फीसदी है, जबकि आंधी-तूफान आने की भी 22 प्रतिशत संभावना है. अगर बारिश होती है, तो यह मुकाबला रद्द हो सकता है. इससे पहले शुक्रवार को ऐसा ही देखने को मिला था. इसी मैदान पर शुक्रवार को मलेशिया vs ओमान (बारिश के कारण रद्द) और जापान vs नेपाल (कोई नतीजा नहीं निकला) का मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हो पाया.

मैच रद्द हुआ, तो क्या होगा?

अगर बारिश की वजह से भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच रद्द होता है, तो भारतीय टीम की सीधा फायदा होगा. मैच रद्द होने पर भारतीय टीम ICC रैंकिंग के आधार पर सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

गोल्ड मेडल पर भारत की नजर

भारतीय टीम की नजर एक बार फिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर होगी. भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. ऐसे में अब भारतीय टीम अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने उतरेगी. इसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी.