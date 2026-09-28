IND vs AFG Live Streaming: एशियन गेम्स में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, कब-कहां होगा मैच, कैसे देख सकेंगे LIVE?

IND vs AFG Asian Games 2026 Live Streaming: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार (28 सितंबर) को अपना पहला मैच खेलने उतरेगी. भारतीय टीम का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ होगा, जो क्वार्टरफाइनल मैच होगा. भारतीय क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री दी गई है. वहीं, अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में जापान को हराकर क्वार्टरफाइनल में एंट्री की है. अब भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टरफाइनल खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी.

श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल डिफेंड करने के मिशन की शुरुआत करेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम फेवरेट मानी जा रही है. दरअसल, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 3 मैच की टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था. ऐसे में आइए जानते हैं फैंस इस मैच को लाइव कहां और कैसे देख पाएंगे?

कब-कहां खेला जाएगा भारत-अफगानिस्तान का मैच?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का क्वार्टरफाइनल मैच सोमवार (28 सितंबर) को खेला जाएगा, जो निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी सुबह 10 बजे किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम अफगानिस्तान क्वार्टरफाइनल मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप इस मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (Sony Liv) के एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय टीम का पलड़ा अफगानिस्तान के खिलाफ काफी भारी दिखाई दे रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है. इसमें भारत ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था.

भारतीय टीम की स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम.

अफगानिस्तान टीम की स्क्वाड

मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, करीम जनत, फैसल शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), दरविश रसूली (कप्तान), नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, फरीदून दाऊदजई, अरब गुल मोमंद, इस्मत आलम, फरमानुल्लाह सफी, खालिद तानिवाल, इमरान मीर.