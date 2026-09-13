Home > खेल > IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI

IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI

Aakash Chopra India Playing XI: पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की अपनी प्लेइंग-11 चुनी है. उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 में वैभव सूर्यवंशी को शामिल न करके संजू सैमसन को मौका दिया है. देखें चोपड़ा की प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 11:20:53 AM IST

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग-11.
पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग-11.


Aakash Chopra India Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार (13 सितंबर) को खेला जाएगा. इस मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर खूब चर्चा चल रही है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 चुनी है. आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग-11 में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल नहीं किया है.

उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए चुना है. आकाश चोपड़ा के इस फैसले ने फैंस को हैरान कर दिया है. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि आयरलैंड दौरे पर सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन वहां पर वैभव को भी मौका नहीं दिया गया. इंग्लैंड दौरे पर संजू ने खराब प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

You Might Be Interested In

संजू की आखिर क्या गलती?

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए थे, लेकिन अब सिलेक्टर्स ने उन्हें फिर से स्क्वाड में चुना है, तो संजू को अभिषेक के साथ ओपनिंग करनी चाहिए. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि आखिर संजू सैमसन की गलती क्या है? उनकी तरफ फिर से जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा का भी एक टूर फ्लॉप रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें मौके दिए जा रहे हैं. आकाश चोपड़ा का कहना है कि संजू के साथ वैसा ही रवैया अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि वैभव ने पिछले टूर पर रन बनाए थे, लेकिन फिर भी वे संजू सैमसन के साथ जाना चाहेंगे. आकाश चोपड़ा ने कहा कि वैभव को अभी अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

चोपड़ा की प्लेइंग-11 में किसे मिला मौका?

आकाश चोपड़ा ने संजू और अभिषेक के साथ तीसरे नंबर पर ईशान किशन को चुना है, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें पर तिलक वर्मा को शामिल किया है. उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या चोट से उबर रहे हैं और इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में वो ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि अक्षर पटेल 8वें नंबर पर खेलेंगे. उनका कहना है कि उन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि अक्षर पटेल के बाद 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10वें पर अर्शदीप सिंह और 11वें पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे.

पहले टी20 में आकाश चोपड़ा की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

Tags: aakash chopraIND vs AFG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026
IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI
IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI
IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI
IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI
IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI