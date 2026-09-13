IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI

Aakash Chopra India Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार (13 सितंबर) को खेला जाएगा. इस मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर खूब चर्चा चल रही है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 चुनी है. आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग-11 में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल नहीं किया है.

उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए चुना है. आकाश चोपड़ा के इस फैसले ने फैंस को हैरान कर दिया है. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि आयरलैंड दौरे पर सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन वहां पर वैभव को भी मौका नहीं दिया गया. इंग्लैंड दौरे पर संजू ने खराब प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

संजू की आखिर क्या गलती?

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए थे, लेकिन अब सिलेक्टर्स ने उन्हें फिर से स्क्वाड में चुना है, तो संजू को अभिषेक के साथ ओपनिंग करनी चाहिए. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि आखिर संजू सैमसन की गलती क्या है? उनकी तरफ फिर से जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा का भी एक टूर फ्लॉप रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें मौके दिए जा रहे हैं. आकाश चोपड़ा का कहना है कि संजू के साथ वैसा ही रवैया अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि वैभव ने पिछले टूर पर रन बनाए थे, लेकिन फिर भी वे संजू सैमसन के साथ जाना चाहेंगे. आकाश चोपड़ा ने कहा कि वैभव को अभी अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

चोपड़ा की प्लेइंग-11 में किसे मिला मौका?

आकाश चोपड़ा ने संजू और अभिषेक के साथ तीसरे नंबर पर ईशान किशन को चुना है, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें पर तिलक वर्मा को शामिल किया है. उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या चोट से उबर रहे हैं और इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में वो ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि अक्षर पटेल 8वें नंबर पर खेलेंगे. उनका कहना है कि उन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि अक्षर पटेल के बाद 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10वें पर अर्शदीप सिंह और 11वें पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे.

पहले टी20 में आकाश चोपड़ा की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.