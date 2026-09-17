IND vs AFG 3rd T20I Weather Forecast: तीसरे टी20 में बारिश न बन जाए विलेन! दिल्ली के मौसम ने बढ़ाई टेंशन, जानें कैसा रहेगा हाल?

IND vs AFG 3rd T20I Weather Forecast: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मैच 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने पर होगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज के आखिरी मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अफगानिस्तान को शुरुआती 2 मैचों में भारत से करारी हार झेलनी पड़ी है.

अब तीसरे टी20 में अफगानी टीम क्लीन स्वीप होने से बचना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. हालांकि इस रोमांचक मुकाबले में खलल पड़ सकता है. दरअसल, दिल्ली का मौसम कभी भी अचानक से बदल जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तीसरे टी20 के दौरान दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा? देखें वेदर रिपोर्ट…

तीसरे टी20 के दौरान कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का तीसरा टी20 मुकाबला 17 सितंबर यानी गुरुवार को दिल्ली में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे किया जाएगा. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 32-35 से डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है.

शाम 7 बजे दिल्ली में बारिश की संभावना करीब 20 फीसदी है, जो कि रात 11 बजे तक बढ़कर 25 फीसदी तक हो जाएगी. रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे मैच पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. ऐसे में फैंस को पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा.

तीसरे टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकती है. भारत ने शुरुआती 2 मैचों में अफगानिस्तान को आसानी से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. पहले टी20 में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और फिर दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीता. अब तीसरे मैच में टीम मैनेजमेंट बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे सकती है. इससे टीम की बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया जा सकेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.