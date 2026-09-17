IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका, श्रेयस अय्यर ने किया नजरअंदाज, इस खिलाड़ी को दिया मौका

Vaibhav Sooryavanshi IND vs AFG 3rd T20I: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टी20 में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि तीसरे मैच में टीम मैनेजमेंट कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है, लेकिन वैभव को एक बार फिर बाहर रखा गया.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया. अर्शदीप सिंह की जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है. भारत की बल्लेबाजी में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे मौजूद हैं. इसके अलावा अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा हैं. इस संयोजन में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिल सकी. जो कि थोड़ा हैरान करने वाला है.

अभी तक नहीं मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सीरीज अब तक बेंच पर बैठे ही गुजरी है. पहले और दूसरे टी20 के बाद अब तीसरे मुकाबले में भी उन्हें बेंच पर ही रहना पड़ा है. खास बात यह है कि भारत सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है, इसके बावजूद टीम ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव नहीं किया. ऐसे में वैभव को एशियन गेम्स का इंतजार करना पड़ सकत है.

अफगानिस्तान ने किए दो बदलाव

अफगानिस्तान ने तीसरे टी20 के लिए अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. कप्तान इब्राहिम जादरान ने बताया कि गुलबदीन नायब और नूर अहमद इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह अब्दुल्ला अहमदजई और नूर उल रहमान को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. अफगानिस्तान सीरीज गंवा चुका है, लेकिन आखिरी मुकाबला जीतकर दौरे का अंत बेहतर तरीके से करना चाहता है. इब्राहिम जादरान ने कहा कि टीम भारत के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेलने और अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करेगी.

