Home > खेल > IND vs AFG: स्टेडियम में देखना है भारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20? ऐसे बुक करें टिकट, कीमत समेत सारी डिटेल्स

IND vs AFG: स्टेडियम में देखना है भारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20? ऐसे बुक करें टिकट, कीमत समेत सारी डिटेल्स

IND Vs AFG 3rd T20I Ticket Booking: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर यानी गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर आप इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम जाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 5:04:33 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे टी20 मैच के लिए टिकट कैसे बुक करें?
भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे टी20 मैच के लिए टिकट कैसे बुक करें?


IND Vs AFG 3rd T20I Ticket Booking: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारत ने पहले 2 मैच जीतकर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम आखिरी टी20 मैच में वापसी कर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर आप अरुण जेटली स्टेडियम में जाकर मैच का मजा लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. जानिए टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस…

कैसे बुक करें तीसरे टी20 की टिकट?

अगर आप भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) के तीसरे टी20 मैच के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको ThumpN App (थंपएन ऐप) डाउनलोड करना होगा या फिर आप लैपटॉप पर इसकी वेबसाइट भी टिकट खरीद सकते हैं. जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस…

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  • अपने स्मार्टफोन पर ThumpN App डाउनलोड करें या फिर लैपटॉप में ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.
  • यहां पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें या फिर OTP के जरिए लॉग इन कर लें.
  • होमपेज पर ‘भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज’ का बैनर खोजें.
  • 17 सितंबर, 2026 को तय तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच का सिलेक्शन करें.
  • इसके बाद सामने आए ऑप्शन में से अपना फेवरेट स्टैंड और कैटेगरी सिलेक्ट करें.
  • फिर टिकटों की संख्या चुनें. बता दें कि एक अकाउंट से ज्यादा से ज्यादा 10 टिकट बुक किए जा सकते हैं.
  • इसके बाद UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें.
  • टिकट मिलने के बाद एंट्री के लिए मिले क्यूआर कोड के सेव करके रख लें.

बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी बात

यहां पर फैंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मोबाइल टिकट से सिर्फ नॉर्थ-वेस्ट स्टैंड के लिए ही स्टेडियम में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा बाकी स्टैंड्स के लिए बुक गए टिकट के लिए फैंस को स्टेडियम में जाने के लिए फिजिकल टिकट (कागजी टिकट) लेना होगा. अगर आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन नहीं चुना है, तो आप ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-2 के पास राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल में स्थित काउंटर से कागजी टिकट ले सकते हैं. मैच के दिन यह काउंटर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा. ध्यान रहे कि टिकट लेने के लिए आपके पास वैलिड फोटो ID होनी चाहिए.

कितनी होगी टिकट की कीमतें?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) के मैच के लिए टिकटों की कीमत 349 रुपये से शुरू है, जबकि सबस महंगा टिकट 12,500 रुपये तक का है. सबसे सस्ता टिकट जनरल एडमिशन का है, जिसकी कीमत सिर्फ 349 रुपये है. वहीं, टेरेस स्टैंड के लिए टिकट की कीमत 499 रुपये है. इसके अलावा मिड रेंज में 749 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच भी टिकट उपलब्ध हैं. वहीं, कॉरपोरेट बॉक्स की कीमत करीब 4,000 रुपये से शुरू है, जबकि हॉस्पिटैलिटी पैकेज के लिए आपको 12,500 रुपये खर्च करने होंगे.

Tags: IND vs AFGIND vs AFG series
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