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IND vs AFG 3rd T20I Predicted Playing XI: वैभव सूर्यवंशी IN, संजू होंगे बाहर! तीसरे टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI, किसका कटेगा पत्ता?

IND vs AFG 3rd T20I Predicted Playing XI: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है, जो बेंच गर्म कर रहे हैं. जानें क्या होगी भारत की संभावित प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 17, 2026 2:01:25 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs AFG 3rd T20I Predicted Playing XI: भारतीय और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में भारत ने जीत हासिल कर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत ने पहले ही इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है. ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया पर कोई दबाव नहीं होगा, जिससे टीम मैनेजमेंट अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तीरे टी20 में किसे मौका मिलेगा और किसे प्लेइंग-11 से बाहर किया जाएगा?

वैभव सूर्यवंशी के आने से कटेगा संजू का पत्ता?

15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टीम में प्लेइंग-11 की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं. तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है. अगर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में आते हैं, तो संजू या अभिषेक शर्मा में से किसी एक को बाहर किया जाएगा. हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और इस सीरीज में 1-1 फिफ्टी भी लगा चुके हैं. संजू सैमसन पिछले ही मैच में फॉर्म में वापस आए हैं, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट उन्हें बाहर नहीं करना चाहेगी. ऐसे में अभिषेक शर्मा को तीसरे टी20 में रेस्ट दिया जा सकता है. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट के पास ईशान किशन को आराम देकर वैभव को प्लेइंग-11 में लाने का भी ऑप्शन है. हालांकि माना जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके वैभव को मौका दिया जाएगा.

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बुमराह की जगह खेलेगा ये गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस मैच से बाहर हो सकते हैं. उन्होंने इसी सीरीज में वापसी की है, लेकिन उन्हें एशियन गेम्स भी खेलना है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करते हुए इस मैच से आराम दे सकती है. उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर को मौका दिया जा सकता है. यश ठाकुर ने जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों में 4 विकेट चटकाए थे.

वाशिंग्टन सुंदर को भी मिलेगा मौका!

वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर के अलावा स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर को भी तीसरे टी20 में मौका दिया जा सकता है. सुंदर हाल ही में चोट से उबरकर वापस आए हैं, लेकिन अभी तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट तीसरे टी20 में अक्षर पटेल की जगह सुदंर को प्लेइंग-11 में शामिल कर सकती है. एशियन गेम्स को देखते हुए टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को भी आराम दे सकती है. इस तरह तीसरे टी20 में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुल 3 बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) पर की जाएगी.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदिन नईब, डारविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी.

Tags: abhishek sharmaIND vs AFGVaibhav Sooryavanshi
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