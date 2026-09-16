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IND Vs AFG: दिल्ली में बरसेंगे रन या स्पिनर्स का चलेगा जादू, तीसरे टी20 में कैसी रहेगी पिच, कौन करेगा राज?

IND Vs AFG 3rd T20I Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे किया जाएगा. देखें अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 8:03:16 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे टी20 में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?
भारत बनाम अफगानिस्तान के तीसरे टी20 में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?


IND Vs AFG 3rd T20I Pitch Report: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने पहले और दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 7-7 विकेट से हराया. अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजरें अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने पर होंगी. वहीं, मेजबान टीम अपनी तीसरे टी20 मैच में जीत हासिल कर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. एक तरफ भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और और ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जबकि दूसरी ओर अफगानिस्तान की खतरनाक स्पिन जोड़ी राशिद खान और नूर अहमद हैं. जानिए दिल्ली की पिच पर कौन करेगा राज…

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में एक बार फिर बल्लेबाजों को दबदबा देखने को मिल सकता है. पिछले 2 टी20 मैचों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस पिच पर खूब रन बनाए. दूसरे टी20 में भारत ने 160 रनों का टारगेट 31 गेंद बाकी रहते ही चेज कर लिया. हालांकि अरुण जेटली की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को भी मदद देखने को मिली है. वहीं, तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ खास मदद नहीं मिलेगी. जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, उसे डिफेंड करने के लिए 200 के करीब रन बनाने होंगे.

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भारत-अफगानिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान पर हमेशा दबदबा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक इस फॉर्मेट में कुल 11 मैच खेले गए हैं. इसमें से भारत ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, अफगानिस्तान को अभी तक भारतीय टीम के खिलाफ जीत नहीं मिल पाई है.

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) पर की जाएगी.

भारतीय टीम की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान टीम की स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

Tags: IND vs AFG
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