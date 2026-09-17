IND Vs AFG 3rd T20I Pitch Report: बैटिंग पिच या गेंदबाजों का बोलबाला… तीसरे टी20 में किसका बजेगा डंका, क्या गुल खिलाएगी पिच?

IND Vs AFG 3rd T20I Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच जारी टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजरें अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के लिए उतरेगी. भारत ने पहले और दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को बुरी तरह हराया है. वहीं, अफगानिस्तान की टीम तीसरे टी20 मैच में अपनी साख बचाने के लिए उतरेगी. अफगानिस्तान की नजर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत दर्ज करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. मैच से पहले पिच रिपोर्ट पर डालें नजर…

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत-अफगानिस्तान (IND vs AFG) का तीसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के पिछले 2 मैच भी इसी मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें दोनों बार अफगानिस्तान ने 150 से ज्यादा रन बनाए. हालांकि भारतीय टीम ने दोनों बार 14-15 ओवर में ही टारगेट को चेज कर लिया. दोनों मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने बल्ले से खूब रन बटोरे.

दरअसल, इस मैदान की बाउंड्री छोटी है, जिससे बल्लेबाजों के लिए बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को कुछ खास मदद नहीं मिलती है, लेकिन स्पिनर्स को फायदा मिलता है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को अफगानिस्तान के स्पिनर्स से थोड़ा बचकर रहना होगा. इस मैच में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, उससे स्कोर डिफेंड करने के लिए कम से कम 200 रन बनाने होंगे.

भारत-अफगानिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय टीम ने हमेशा ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान पर अपना दबदबा दिखाया है. टी20 इंटरनेशनल में दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 11 मैच खेले गए हैं. इसमें से भारत ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, अफगानिस्तान को अभी तक भारतीय टीम के खिलाफ कोई भी जीत नहीं मिली है.

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) पर की जाएगी.

भारतीय टीम की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान की स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान, नवीन-उल-हक.