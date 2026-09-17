IND vs AFG 3rd T20I Live Streaming: Free में देखना है भारत-अफगानिस्तान का तीसरा टी20? ये है सबसे आसान तरीका, नहीं खर्च करना होगा पैसा

IND vs AFG 3rd T20I Live Streaming Free: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर यानी गुरुवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में लगातार जीत हासिल कर सीरीज को अपने नाम कर लिया है. अब तीसरे टी20 में भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी.

वहीं, अफगानिस्तान तीसरे टी20 में वापसी करने के लिए जोर लगाएगा. इब्राहिम जादरान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की टीम इस मैच में भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है, जिससे फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मुकाबले को आप घर बैठे फ्री में कैसे देख सकते हैं?

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला गुरुवार (17 सितंबर) की शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस किया जाएगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत-अफगानिस्तान के तीसरे टी20 मैच को फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देख सकेंगे. इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 SD और HD चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

फ्री में कैसे देखें तीसरा टी20?

अगर आप फ्री में इस मैच को देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. दरअसल, इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाया जाएगा. आप फ्री में डीडी यानी दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 देख पाएंगे. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

अफगानिस्तान-पाकिस्तान में कैसे देख सकेंगे ये मैच?

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट अलग-अलग देशों में अलग-अलग चैनलों पर आएगा. अफगानिस्तान में फैंस इस मैच को एरियाना टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे. वहीं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग MY e& app पर की जाएगी. वहीं, पाकिस्तान में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट A Sports TV पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग Tamasha एप पर की जाएगी. इसके अलावा बांग्लादेश में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Tampad एप पर उपलब्ध रहेगी.

क्या तीसरे मैच में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इस टी20 सीरीज में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन दोनों मैचों में भारत ने अफगानिस्तान को बुरी तरह हराया. हालांकि 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को किसी भी मैच में मौका नहीं दिया गया. अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी तीसरे टी20 मैच में खेलेंगे या नहीं. रिपोर्ट्स की मानें, तो वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 के लिए भारत की प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहती है.

भारतीय टीम की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

अफगानिस्तान की स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.