IND Vs AFG: राशिद vs वैभव, गुरबाज vs अर्शदीप… तीसरे टी20 में मचेगा घमासान! 5 महाजंग पर फैंस की नजर

IND Vs AFG 3rd T20I Key Battles: भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम ने शुरुआती 2 टी20 मैचों में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. ऐसे में तीसरे टी20 में भारतीय टीम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज का तीसरे मुकाबले में जीत हासिल करने उतरेगी.

इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिससे मुकाबला रोमांचक हो सकता है. एक तरफ भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि दूसरी ओर राशिद खान और नूर अहमद की खतरनाक स्पिन जोड़ी है. ऐसे में आइए जानते हैं 5 ऐसे मैच-अप्स, जो इस मुकाबले का रुख तय करेंगे.

वैभव सूर्यवंशी vs राशिद खान

तीसरे टी20 में 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो फैंस को वैभव बनाम राशिद खान की टक्कर देखने को मिलेगी. वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो अकेले के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर राशिद खान दुनिया के नंबर-1 टी20 स्पिनर हैं, जो अपनी फिरकी में किसी भी बल्लेबाज को फंसा सकते हैं. वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव और राशिद आमने-सामने नहीं आए हैं, लेकिन IPL में उन दोनों की भिड़ंत हुई है. वैभव ने राशिद खान के खिलाफ 12 गेंद खेली है, जिस पर 20 रन बनाए हैं. हालांकि वह एक बार आउट भी हुए हैं.

अर्शदीप सिंह vs रहमानुल्लाह गुरबाज

15 सितंबर को खेले गए दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को जीरो पर आउट कर दिया था. गुरबाज अभी तक इस सीरीज में अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं. ऐसे में वह तीसरे टी20 में वापसी करने को बेताब हैं, लेकिन उनके सामने अर्शदीप सिंह की चुनौती होगी. अर्शदीप सिंह इस सीरीज में सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए हैं. ऐसे में दोनों के कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

अभिषेक शर्मा vs राशिद खान

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस सीरीज में अभी तक सबसे ज्यादा 121 रन बनाए हैं. वहीं, राशिद खान अफगानिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. दूसरे टी20 में राशिद खान ने अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया था. उन्होंने उस मैच में 3 विकेट हासिल किए थे. हालांकि अभिषेक शर्मा का टी20 में राशिद खान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. अभिषेक ने राशिद खान के खिलाफ 45 गेंद में 237.77 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए हैं, लेकिन 2 बार विकेट भी गंवाया है.

बुमराह vs इब्राहिम जादरान

अगर तीसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह खेलते हैं, तो एक बार फिर अफगानिस्तान के कप्तान से उनकी टक्कर होगी. बुमराह ने इस सीरीज के दोनों मैचों में जादरान को खूब परेशान किया है. उन्होने दूसरे मैच में उनके खिलाफ पहला ओवर ही मेडन डाल दिया था. हालांकि बुमराह इस सीरीज में जादरान को आउट नहीं कर पाए हैं. वहीं, इब्राहिम जादरान भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन पावरप्ले में बुमराह के साथ उनकी टक्कर काफी रोमांचक होती है.

संजू सैमसन vs अजमतुल्लाह उमरजई

संजू सैमसन ने दूसरे टी20 में अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी. उन्होंने 22 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली थी. हालांकि पहले मैच में वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. अजमतुल्लाह उमरजई ने उन्हें सस्ते में आउट कर दिया था. अब तीसरे टी20 में वे दोनों एक बार फिर आमने-सामने आ सकते हैं, जिससे एक रोमांचक जंग देखने को मिलेगी.

कब खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) पर की जाएगी.