IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…

Ibrahim Zadran Statement: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन पर बात की. उन्होंने माना कि टीम ने पावरप्ले में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार दिखाया, लेकिन मैच में लगातार विकेट गंवाने से अफगानिस्तान की स्थिति कमजोर हो गई. इब्राहिम ने टीम के इरादे की तारीफ की, लेकिन माना कि बल्लेबाज अहम मौकों पर अच्छा योगदान नहीं दे सके.

इब्राहिम जादरान ने कहा, “अफगानिस्तान को अपनी रणनीति और आक्रामक रवैये पर लगातार काम करना होगा. मजबूत इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ इस तरह का बदलाव तुरंत नतीजा नहीं देगा और टीम को कुछ सीरीज में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. हम एक-दो सीरीज में थोड़ी परेशानी का सामना करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि समय के साथ हम सुधार करेंगे. सही इरादे के बिना बड़ी टीमों को हराना मुश्किल है.”

बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने की जरूरत

अफगानिस्तान के कप्तान ने ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप के बाद भारत के खिलाफ यह अफगानिस्तान की पहली सीरीज थी. इब्राहिम के मुताबिक, मजबूत टीमों के खिलाफ जितने ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा, खिलाड़ियों को उतना ही सीखने और अपनी कमियों पर काम करने का अवसर मिलेगा; “हमें ज्यादा मैच और ज्यादा सीरीज खेलनी चाहिए, खासकर बड़ी टीमों के खिलाफ.”

फिटनेस पर भी देना होगा ध्यान

इब्राहिम जादरान ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में जरूरी कौशल मौजूद है, लेकिन शीर्ष टीमों के स्तर तक पहुंचने के लिए फिटनेस और व्यक्तिगत प्रदर्शन में सुधार करना होगा. उन्होंने कहा कि टीम को खुद पर लगातार काम करना होगा; “अगर आप सुधार करना चाहते हैं, तो हमें खुद पर और फिटनेस पर काम करना होगा, ताकि बड़ी टीमों के स्तर तक पहुंच सकें.” उन्होंने माना कि इसमें समय लगेगा, लेकिन ज्यादा मैच मिलने से अफगानिस्तान मजबूत होकर वापसी कर सकता है.