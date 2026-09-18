Home > खेल > IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…

IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…

Ibrahim Zadran Statement: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप के बाद अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बात की. उन्होंने लगातार विकेट गंवाने को बड़ी समस्या बताया और कहा कि टीम को अपने इरादे पर काम करना होगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 18, 2026 12:26:47 AM IST

हार के बाद टूटा कप्तान का दिल.
हार के बाद टूटा कप्तान का दिल.


Ibrahim Zadran Statement: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन पर बात की. उन्होंने माना कि टीम ने पावरप्ले में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार दिखाया, लेकिन मैच में लगातार विकेट गंवाने से अफगानिस्तान की स्थिति कमजोर हो गई. इब्राहिम ने टीम के इरादे की तारीफ की, लेकिन माना कि बल्लेबाज अहम मौकों पर अच्छा योगदान नहीं दे सके.

इब्राहिम जादरान ने कहा, “अफगानिस्तान को अपनी रणनीति और आक्रामक रवैये पर लगातार काम करना होगा. मजबूत इंटरनेशनल  टीमों के खिलाफ इस तरह का बदलाव तुरंत नतीजा नहीं देगा और टीम को कुछ सीरीज में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. हम एक-दो सीरीज में थोड़ी परेशानी का सामना करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि समय के साथ हम सुधार करेंगे. सही इरादे के बिना बड़ी टीमों को हराना मुश्किल है.”

You Might Be Interested In

बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने की जरूरत
अफगानिस्तान के कप्तान ने ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप के बाद भारत के खिलाफ यह अफगानिस्तान की पहली सीरीज थी. इब्राहिम के मुताबिक, मजबूत टीमों के खिलाफ जितने ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा, खिलाड़ियों को उतना ही सीखने और अपनी कमियों पर काम करने का अवसर मिलेगा; “हमें ज्यादा मैच और ज्यादा सीरीज खेलनी चाहिए, खासकर बड़ी टीमों के खिलाफ.

फिटनेस पर भी देना होगा ध्यान
इब्राहिम जादरान ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में जरूरी कौशल मौजूद है, लेकिन शीर्ष टीमों के स्तर तक पहुंचने के लिए फिटनेस और व्यक्तिगत प्रदर्शन में सुधार करना होगा. उन्होंने कहा कि टीम को खुद पर लगातार काम करना होगा; “अगर आप सुधार करना चाहते हैं, तो हमें खुद पर और फिटनेस पर काम करना होगा, ताकि बड़ी टीमों के स्तर तक पहुंच सकें.” उन्होंने माना कि इसमें समय लगेगा, लेकिन ज्यादा मैच मिलने से अफगानिस्तान मजबूत होकर वापसी कर सकता है.

Tags: Ibrahim ZadranIND vs AFG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

आम्रपाली दुबे के 5 सबसे खतरनाक गाने

September 16, 2026

निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

September 16, 2026
IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…
IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…
IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…
IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…
IND vs AFG: हार के बाद टूट गया कप्तान का दिल, बोले- मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मुझे भरोसा है…