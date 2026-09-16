Team India Next Match: दूसरे मैच में भी अफगानिस्तान को रौंदा, भारत ने जीती सीरीज, तीसरे टी20 में कब-कहां भिड़ंत?

Team India Next Match: भारत और अफगानिस्तान के (IND vs AFG) बीच जारी 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को एक बार फिर से 7 विकेट से हरा दिया. इससे पहले रविवार को खेले गए मैच में भी भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी. दूसरे टी20 में जीत के साथ ही भारत सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. अब तीसरे टी20 मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम तीसरे और आखिरी टी20 में वापसी कर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. जानिए कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 17 सितंबर यानी गुरुवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा. अगर आप फ्री में मैच देखना चाहते हैं, तो डीडी यानी दूरदर्शन के स्पोर्ट्स के चैनल पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

दूसरे टी20 में क्या हुआ?

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. इस मुकाबले में इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरी थी. अफगानिस्तान ने संभलकर शुरुआत की और पावरप्ले में सिर्फ एक ही विकेट गंवाया, लेकिन फिर भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे. अफगानिस्तानी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना पाई. कप्तान इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, जबकि राशिद खान ने 28 रनों की पारी खेली. उनके अलावा दरविश रसूली ने 26 और मोहम्मद नबी ने 20 रन बनाए. इसके चलते अफगानिस्तान टीम इंडिया के सामने 160 रन का टारगेट ही रख पाया.

संजू-अभिषेक का आया तूफान

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 160 रन का टारगेट 14.5 ओवर में आसानी से चेज कर लिया. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अफगानी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद पर 39 रन बनाए, जबकि संजू ने 22 गेंद पर 57 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी में संजू ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए. इसके अलावा ईशान किशन ने भी 38 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 31 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.