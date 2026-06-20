IND vs AFG: नीतीश-हर्ष की वापसी, KL राहुल का कटा पत्ता… तीसरे वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 3 बड़े बदलाव किए हैं. पिछला मैच नहीं खेल पाए नीतीश कुमार रेड्डी ने इस मुकाबले में वापसी की है. नीतीश रेड्डी ने केएल राहुल की जगह ली है, जिन्हें इस मैच में आराम दिया गया है. इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में डेब्यू करने वाले स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भी फिर से प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. हर्ष दुबे की वापसी से स्पिन स्टार कुलदीप यादव का पत्ता कट गया है. वहीं, पिछले मैच से बाहर किए गए प्रसिद्ध कृष्णा को अर्शदीप सिंह की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.