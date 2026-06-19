IND vs AFG 3rd ODI Predicted Playing 11: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ इन 3 खिलाडियों की होगी एंट्री?

भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का नतीजा तो पहले दो मैचों में ही तय हो चुका है. टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब भारतीय टीम की नजरें 20 जून को चेन्नई में होने वाले आखिरी मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर टिकी होंगी.

चूंकि सीरीज पहले ही मुट्ठी में आ चुकी है, ऐसे में आखिरी वनडे उन खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है जो बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स से पहले टीम मैनेजमेंट कुछ नए चेहरों को आजमाना चाहेगा. खासकर उन खिलाड़ियों को इनाम मिल सकता है जिन्होंने मिले हुए छोटे मौकों में भी अपनी चमक बिखेरी है.

नीतीश कुमार रेड्डी की हो सकती है वापसी

धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी से सबको काफी प्रभावित किया था. उन्होंने शानदार लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे.

अब जब इंडिया सीरीज जीत चुकी है, तो मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका देने का मन बना सकता है. इस बार नजरें उनकी बल्लेबाजी पर होंगी. अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो टीम उन्हें बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर भेज सकती है ताकि यह देखा जा सके कि वो दबाव में कैसी जिम्मेदारी निभाते हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा को मिल सकता है मौका

पहले वनडे का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन लखनऊ में खेले गए दूसरे मैच में उन्हें आराम दे दिया गया था. चेन्नई का यह आखिरी मैच इस पेसर के लिए वापसी का एक अच्छा जरिया बन सकता है. टीम अगले मिशन पर आगे बढ़े, उससे पहले प्रसिद्ध को मैच प्रैक्टिस देने का यह सही मौका है.

हर्ष दुबे को फिर मिल सकता है मौका

स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने जब से टीम में कदम रखा है, अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है. उन्होंने मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन गति पर अंकुश लगाया, बल्कि मैच पर अपनी पकड़ भी मजबूत रखी. चेन्नई की स्पिन-फ्रेंडली पिच को देखते हुए और रोटेशन पॉलिसी के तहत, हर्ष दुबे को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना लगभग तय लग रहा है.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.