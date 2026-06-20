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IND vs AFG 3rd ODI: रनों की बारिश या विकेटों की झड़ी… क्या असर दिखाएगी चेन्नई की पिच? देखें रिपोर्ट

IND vs AFG Pitch Report: भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी हो सकती है, जबकि केएल राहुल को आराम दिया जा सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 20, 2026 10:07:00 AM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे की पिच रिपोर्ट.
भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे की पिच रिपोर्ट.


IND vs AFG Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार (20 जून) को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम अपनी लाज बचाने के लिए सीरीज के आखिरी वनडे मैच में किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी.

यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1 बजे टॉस होगा. पिछला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या चेन्नई की पिच पर भी रनों की बरसात होगी या विकेटों की झड़ी लगेगी.

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चेन्नई की पिच का मिजाज

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का तीसरे वनडे मैच एम चिदंबरम स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर खेला जाएगा. यह लाल मिट्टी की पिच है, जहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी. इस पिच पर अच्छा बाउंस मिलता है, जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉट खेल पाते हैं. ऐसे में इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. इसके अलावा बीच के ओवरों में स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है. हालांकि यहां पर दोपहर के समय काफी गर्मी होगी, जिसका सामना खिलाड़ियों का करना होगा.

हर्षित राणा की होगी वापसी!

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) को तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. माना जा रहा है कि वह तीसरे वनडे में खेलते दिखाई दे सकते हैं. हर्षित राणा को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह प्लेइंग-11 में मौका दिया जा सकता है. टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच टेन डोशेट ने यह भी साफ किया कि नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले के लिए फिट हैं और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा. वहीं, केएल राहुल को आराम दिया जा सकता है. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन के हाथों में होगी.

कब-कहां देखें लाइव?

भारत बनाम अफगानिस्तान की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला चेपॉक पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar की एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली/मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी/अजमतुल्लाह उमरजई.

Tags: Harshit RanaIND vs AFG
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