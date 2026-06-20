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IND vs AFG Head-to-Head: 9-0 के रिकॉर्ड के बाद भी अंतिम मुकाबले से पहले टीम इंडिया की क्यों उड़ी नींद? अफगानिस्तान के कोच ने खोले पत्ते

IND vs AFG Head-to-Head:भारत ने सीरीज पहले ही जीत ली है लेकिन अब ध्यान नए कॉम्बिनेशन को आज़माने पर होगा. असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने कन्फर्म किया कि टीम मैनेजमेंट आखिरी ODI के लिए कुछ बदलाव करेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: June 20, 2026 11:49:46 AM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड
भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड


IND vs AFG Head-to-Head: भारत 20 जून को चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज़ के तीसरे और आखिरी ODI में अफ़गानिस्तान से भिड़ेगा. हालांकि भारत ने धर्मशाला और लखनऊ में जीत के साथ सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर ली है, लेकिन आखिरी मैच अभी भी अहमियत रखता है क्योंकि टीम 2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी और एक्सपेरिमेंट जारी रखे हुए है.

दूसरी ओर, अफ़गानिस्तान पहले दो मैचों में संघर्ष करने के बाद इज़्ज़त के लिए खेलेगा और क्लीन स्वीप से बचने और भारत पर अपनी पहली इंटरनेशनल क्रिकेट जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखेगा.

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भारत ने सीरीज़ पहले ही जीत ली है, लेकिन अब ध्यान नए कॉम्बिनेशन को आज़माने पर होगा. असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने कन्फर्म किया कि टीम मैनेजमेंट आखिरी ODI के लिए कुछ बदलाव करेगा.

इस सीरीज़ से भारत के लिए अच्छे संकेत मिले हैं. इशान किशन ने लखनऊ में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए शानदार सेंचुरी लगाकर सबको इम्प्रेस किया, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने भी विराट कोहली की गैरमौजूदगी में नंबर 3 पर सेंचुरी बनाई. युवा पेसर गुरनूर बरार भी अपनी पेस और बाउंस से कमाल कर रहे हैं.

हालांकि, भारत अभी भी कुछ और मौके बनाने की कोशिश करेगा. यशस्वी जायसवाल को टॉप पर एक और मौका मिलने की उम्मीद है क्योंकि भारत रोहित शर्मा के लिए लंबे समय के बैकअप की तलाश जारी रखे हुए है. नीतीश रेड्डी, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ियों को भी आज मौके मिलने की उम्मीद है.

IND vs AFG ODI: हेड-टू-हेड

• कुल मैच खेले: 10

• इंडिया जीता: 9

• अफ़गानिस्तान जीता: 0

• टाई/कोई नतीजा नहीं: 1

 पिच रिपोर्ट

पिछले कुछ सालों में चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम की पिचें बहुत बदल गई हैं. स्पिनरों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच से लेकर अब बैटिंग फ्रेंडली जगह बनने तक – चेपॉक की पिच पिछले दो ODI की तरह बैटिंग के लिए अच्छी रहने की संभावना है. इसमें बाउंस तो होगा लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं.

संभावित प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली/मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटी, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफ़ी, बिलाल समी/अज़मतुल्लाह उमरज़ई

Tags: india vs afghanistan
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