IND vs AFG Weather Report: चेन्नई में बारिश बनेगी विलेन? तीसरे ODI पर मंडरा रहा मौसम का खतरा

IND vs AFG Weather Report: भारत और अफ़गानिस्तान के बीच चल रही सीरीज़ के तीसरे ODI के लिए मंच तैयार है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था. दोनों टीमें 20 जून को चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेंगी, और दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगी. यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय टीम पहले ही दो जीत और दो गेम के साथ सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है, लेकिन मेन इन ब्लू क्लीन स्वीप करना चाहेगी.यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत अब तक सीरीज़ में बहुत हावी रहा है. धर्मशाला में शानदार जीत के साथ, भारत ने सीरीज़ के दूसरे ODI में 170 रन की बड़ी जीत हासिल की. ​​शुभमन गिल और ईशान किशन ने अपनी सेंचुरी पूरी कीं और भारत को जीत दिलाई.

चेन्नई मौसम रिपोर्ट

AccuWeather के अनुसार, मैच की शुरुआत में बादल छाए रहने और आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है. खराब मौसम दोपहर 3-4 बजे तक रहने की उम्मीद है, फिर यह कम हो जाएगा और उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है. मैच के शुरुआती दौर में बारिश की थोड़ी संभावना है.

सीरीज पहले ही हार चुकी है अफ़गानिस्तान

सीरीज पहले ही हार चुकी अफ़गानिस्तान एक सांत्वना जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी, और टीम आज चेन्नई में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इन-फॉर्म भारतीय टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं.

ODI वर्ल्ड कप 2027 आने वाला है, इसलिए यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए अच्छी तैयारी रही है, और वे उम्मीद करेंगे कि वे अपने अगले मैचों में भी इसी लय को बनाए रखेंगे. मैच से पहले, आइए चेन्नई के मौसम की रिपोर्ट पर भी एक नज़र डालते हैं.

चेन्नई मौसम रिपोर्ट

AccuWeather के अनुसार, मैच की शुरुआत में बादल छाए रहने और आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है. खराब मौसम दोपहर 3-4 बजे तक रहने की उम्मीद है, फिर यह कम हो जाएगा, और उसके बाद मौसम साफ़ रहने का अनुमान है. मैच के शुरुआती दौर में बारिश की थोड़ी संभावना है.

टीमें

इंडिया टीम: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे

अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नांगेयालिया खरोटी, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफ़ी, बिलाल समी, इकराम अलीखिल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, फ़रीद अहमद मलिक, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी