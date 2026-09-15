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IND vs AFG: फ्री में कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20? बिना पैसा खर्च किए मैच देखने का जुगाड़

IND vs AFG Live Streaming For Free: भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच शुरू होने जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. आप घर बैठे फ्री में इस मैच का मजा ले सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 7:00:17 PM IST

भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 फ्री में कैसे देखें?
भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 फ्री में कैसे देखें?


IND vs AFG Live Streaming For Free: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर यानी मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, इब्राहिम जादरान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की टीम दूसरे टी20 में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग OTT पर की जा रही है, लेकिन आप इसे घर बैठे फ्री में भी देख सकते हैं. जानें कैसे…

फ्री में कैसे देखें दूसरा टी20?

अगर आप फ्री में भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का दूसरा टी20 मैच देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स यानी दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच को लाइव दिखाया जाएगा. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना चाहिए. अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी की डिश का कनेक्शन है, तो फिर आप इस मैच को फ्री में नहीं देख पाएंगे. इसकी वजह है कि दूसरी कंपनी के डिश कनेक्शन में डीडी का स्पोर्ट्स चैनल दिखेगा ही नहीं, जिस पर मैच को लाइव दिखाया जाएगा.

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मोबाइल में कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जा रहा है. इस चैनल पर आप हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री के साथ मैच का मजा ले पाएंगे. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो आपको फैनकोड (FanCode) पर जाना होगा. फैनकोड की एप और वेबसाइट पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है.

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर (मंगलवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा.

भारतीय टीम की स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, वाशिंग्टन सुंदर.

अफगानिस्तान टीम की स्क्वाड

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान.

Tags: IND vs AFGindia vs afghanistan
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