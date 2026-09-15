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IND vs AFG: घर बैठे कैसे देखें भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20? TV-मोबाइल से लेकर OTT की सारी डिटेल्स

IND vs AFG 2nd T20 LIVE: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज यानी 15 सितंबर को 3 मैच की सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम पहले मैच में हार के सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 1:01:26 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.


IND vs AFG 2nd T20 LIVE Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. अब दोनों टीमों के बीच 15 सितंबर को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाना चाहेगी.

वहीं, इब्राहिम जादरान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की टीम दूसरे टी20 मैच में वापसी करना चाहेगी. हालांकि यह अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल में टीम इंडिया को नहीं हराया है. ऐसे में दूसरे टी20 में अफगानिस्तान इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी, जिससे दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. जानें इस मैच को कहां देख सकेंगे लाइव…

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कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर (मंगलवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज का दूसरा टी20 मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे. इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री के साथ मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप भारत और अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो फैनकोड (FanCode) के एप या वेबसाइट पर देख सकते हैं. यहां पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

फ्री में कहां देख सकेंगे?

अगर आप फ्री में भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का दूसरा टी20 मैच फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. आप इस मैच को फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं.

भारतीय टीम की स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, वाशिंग्टन सुंदर.

अफगानिस्तान टीम की स्क्वाड

इब्राहिम जदरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.

Tags: IND vs AFG
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