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IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 कब, कहां देख सकेंगे LIVE, फ्री में देखना का क्या तरीका?

IND vs AFG 2nd T20: भारत और अफगानिस्तान के बीच 15 सितंबर यानी मंगलवार को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम वापसी करना चाहेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 5:11:05 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.
भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.


IND vs AFG 2nd T20 LIVE Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के लिए उतरेगी. वहीं, इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम दूसरे टी20 मैच में वापसी करना चाहेगी. पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान को भारत के सामने 7 विकेट से करारी हार मिली थी. ऐसे में दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान अपना बदला भी लेना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे किया जाएगा.

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कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) के दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर की जाएगी. वहीं, टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

अगर आप फ्री में भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का दूसरा टी20 मैच फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. आप इस मैच को फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं.

भारतीय टीम की स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंग्टन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी.

अफगानिस्तान की स्क्वाड

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नंगेलिया खरोती.

पहले टी20 में क्या हुआ?

पहले टी20 की बात करें, तो इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने 44 गेंद पर 64 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा मोहम्मद नबी ने भी 33 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया.

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के आए. उनके अलावा ईशान किशन ने 33 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. भारत ने 38 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

Tags: IND vs AFG series
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