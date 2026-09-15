IND vs AFG: दूसरे टी20 में बरसेंगे बादल या साफ रहेगा मौसम? कहीं बारिश न बिगाड़ दे खेल, कैसा रहेगा मौसम

IND vs AFG Weather Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार (15 सितंबर) को दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर 3 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम पहले टी20 की हार का बदला लेना चाहेगी, जिसमें भारत ने उन्हें 7 विकेट से बुरी तरह हराया था. ऐसे में इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगान की टीम दूसरे टी20 में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, जिससे फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन बारिश इस मैच में खलल डाल सकती है. दरअसल, दिल्ली के मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है. ऐसे में दूसरे टी20 में भी बारिश का खतरा हो सकता है. जानें दिल्ली के मौसम का हाल…

दूसरे टी20 में कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में बारिश का साया मंडरा रहा है. मंगलवार को होने वाले इस मैच के दौरान दिल्ली का मौसम बिगड़ सकता है. दिन के समय देश की राजधानी का मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. हालांकि दिन के समय बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी, जिससे कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है. फैंस के लिए राहत की बात यह है कि शाम के समय दिल्ली का मौसम अच्छा रहेगा. इससे फैंस को दूसरे टी20 में पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

कब बारिश की कितनी संभावना?

दिल्ली में मंगलवार को बारिश की संभावना 55 फीसदी है. वहीं, रात तक यह संभावना घटकर 10 प्रतिशत तक ही रह जाएगी. भारत और अफगानिस्तान का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. ऐसे में मैच के दौरान बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है.

कब-कहां देख सकेंगे मैच?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे से होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) पर की जाएगी. वहीं, इसका लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान/नवीन-उल-हक, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.