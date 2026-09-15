Home > खेल > IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?

IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?

IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की चर्चा तेज हो गई है. पहले टी20 में संजू सैमसन फ्लॉप रहे थे. ऐसे में सवाल है कि क्या दूसरे मुकाबले में संजू की वापसी होगी. यहां जानें क्या बन रहे समीकरण...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 11:53:56 AM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी में से किसे मिलेगा ओपनिंग का मौका?
अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी में से किसे मिलेगा ओपनिंग का मौका?


Vaibhav Sooryavanshi vs Sanju Samson: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर यानी मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा के साथ किसे मौका दिया जाए. पहले टी20 में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की थी, लेकिन फ्लॉप हो गए थे. वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर करके संजू सैमसन को मौका दिया गया था, लेकिन वो 8 गेंद पर सिर्फ 10 रन ही बना पाए. ऐसे में अब एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में लाने के चर्चा तेज हो गई है. जानें किसे मिलेगा मौका…

क्या वैभव करेंगे संजू को रिप्लेस?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में संजू सैमसन के फ्लॉप होने के बाद उनकी जगह पर खतरा मंडराने लगा है. दरअसल, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव ने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैच में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ सीरीज का अवॉर्ड भी जीता था. इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में संजू सैमसन को मौका दिया गया, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए. ऐसे में अगले टी20 मैच में संजू को बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को वापस लाने की मांग शुरू हो गई है. हालांकि टीम मैनेजमेंट संजू को दूसरे टी20 में भी मौका दे सकती है, क्योंकि सिर्फ 1-2 मैच में फ्लॉप होना आम बात है. इससे पहले अभिषेक शर्मा भी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें बैक किया.

You Might Be Interested In

वैभव के साथ नाइंसाफी?

15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में सुपरस्टार खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के दीवानेपूरी दुनिया में हैं. वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी टीम के गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी के साथ नाइंसाफी हो रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव को इस सीरीज में मौका मिलेगा या नहीं.

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे से होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) पर की जाएगी. वहीं, इसका लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई.

Tags: home-hero-pos-8IND vs AFGsanju samsonVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026
IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?
IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?
IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?
IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?
IND vs AFG: संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी, दूसरे T20I में कौन करेगा ओपनिंग, किसे मौका देंगे ‘गुरु’ गंभीर?