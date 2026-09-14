IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान के दूसरे टी20 की चाहिए टिकट? यहां से करें बुकिंग, जानें कीमत समेत सारी डिटेल्स

IND vs AFG 2nd T20 Tickets Booking: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर आप स्टेडियम में जाकर इस मैच को देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. इस मैच के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए आपको ThumpN App (थंपएन ऐप) डाउनलोड करना होगा या फिर आप लैपटॉप पर इसकी वेबसाइट भी टिकट खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप कहां से कैसे टिकट खरीद सकते हैं? टिकट की कीमतें कितनी होंगी? जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस…

कैसे बुक करें टिकट?

अगर आप भारत बनाम अफगानिस्तान मैच के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, तो कई स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

अपने स्मार्टफोन पर ThumpN App डाउनलोड करें या फिर लैपटॉप में ऑफिशियल वेबसाइट खोलें.

यहां पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें या फिर OTP के जरिए लॉग इन कर लें.

होमपेज पर ‘भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज’ का बैनर खोजें.

15 सितंबर, 2026 को तय दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच का सिलेक्शन करें.

इसके बाद सामने आए ऑप्शन में से अपना फेवरेट स्टैंड और कैटेगरी सिलेक्ट करें.

फिर टिकटों की संख्या चुनें. बता दें कि एक अकाउंट से ज्यादा से ज्यादा 10 टिकट बुक किए जा सकते हैं.

इसके बाद UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें.

टिकट मिलने के बाद एंट्री के लिए मिले क्यूआर कोड के सेव करके रख लें.

फैंस के लिए सबसे जरूरी बात

यहां पर फैंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मोबाइल टिकट से सिर्फ नॉर्थ-वेस्ट स्टैंड के लिए ही स्टेडियम में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा बाकी स्टैंड्स के लिए बुक गए टिकट के लिए फैंस को स्टेडियम में जाने के लिए फिजिकल टिकट (कागजी टिकट) लेना होगा. अगर आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन नहीं चुना है, तो आप ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-2 के पास राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल में स्थित काउंटर से कागजी टिकट ले सकते हैं. मैच के दिन यह काउंटर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा. ध्यान रहे कि टिकट लेने के लिए आपके पास वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए.

कितनी होगी टिकट की कीमत?

भारत बनाम अफगानिस्तान के मैच के लिए टिकटों की कीमत 349 रुपये से लेकर 12,500 रुपये तक है. सबसे सस्ता टिकट जनरल एडमिशन का है, जिसकी कीमत सिर्फ 349 रुपये है. वहीं, टेरेस स्टैंड के लिए टिकट की कीमत 499 रुपये है. इसके अलावा मिड रेंज में 749 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच भी टिकट उपलब्ध हैं. वहीं, कॉरपोरेट बॉक्स की कीमत करीब 4,000 रुपये से शुरू है, जबकि हॉस्पिटैलिटी पैकेज के लिए आपको 12,500 रुपये खर्च करने होंगे.