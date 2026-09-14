Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

IND vs AFG Next T20I: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से बुरी तरह हरा दिया. भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान की टीम भारत को हराकर सीरीज को बराबर करना चाहेगी. वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया दूसरे टी20 में भी जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानिए कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. बता दें कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा.

पहले मैच में अफगानिस्तान का बुरा हाल!

दिल्ली में खेले गए पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. अफगानिस्तान टीम की शुरुआत काफी खराब रही थी. इसके बावजूद अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने 44 गेंद पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को 157 रनों का टारगेट दिया.

अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 157 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के आए. अभिषेक के अलावा ईशान किशन (Ishan Kishan) ने 33 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. इसके बाद कप्तान कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 38 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से अपने नाम कर लिया.