Home > खेल > Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

IND vs AFG Next T20I: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराया. अब अफगानिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले में इस हार का बदला लेने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला 15 सितंबर को खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे ही शुरू होगा. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 12:58:12 AM IST

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच कब-कहां होगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच कब-कहां होगा?


IND vs AFG Next T20I: भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से बुरी तरह हरा दिया. भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान की टीम भारत को हराकर सीरीज को बराबर करना चाहेगी. वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया दूसरे टी20 में भी जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानिए कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

You Might Be Interested In

भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. बता दें कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा.

पहले मैच में अफगानिस्तान का बुरा हाल!

दिल्ली में खेले गए पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. अफगानिस्तान टीम की शुरुआत काफी खराब रही थी. इसके बावजूद अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने 44 गेंद पर नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जबकि मोहम्मद नबी ने 33 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को 157 रनों का टारगेट दिया.

अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 157 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के आए. अभिषेक के अलावा ईशान किशन (Ishan Kishan) ने 33 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. इसके बाद कप्तान कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 38 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से अपने नाम कर लिया.

Tags: IND vs AFGIND vs AFG series
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026
Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?
Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?
Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?
Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?
Team India Next Match: पहले मैच में रौंदा, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां होगी टक्कर?