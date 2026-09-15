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IND vs AFG: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव फिर रहेंगे बाहर! वरुण की जगह कौन, दूसरे टी20 में कैसी होगी प्लेइंग XI?

IND vs AFG 2nd T20 Playing 11: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकती है. चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है, जबकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में भी बदलाव किया जा सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 3:06:40 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में कैसी होगी प्लेइंग XI?
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में कैसी होगी प्लेइंग XI?


IND vs AFG 2nd T20 Playing 11: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहले टी20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार (15 सितंबर) को खेला जाएगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले से पहले एक बार टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा चल रही है. पहले टी20 मैच में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया गया था, जिससे फैंस काफी निराश हुए थे. उनकी जगह संजू सैमसन की वापसी हुई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए. इसी वजह से एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी की वापसी की मांग की जा रही है. इसके अलावा भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी चोटिल हो गए हैं, जिनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरे टी20 में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 कैसी होगी…

संजू सैमसन की जगह खेलेंगे वैभव?

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की थी. वह इस मुकाबले में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. ऐसे में उनकी जगह वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है. हालांकि इसकी काफी कम संभावना है कि संजू को बाहर करके वैभव को लाया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम मैनेजमेंट दूसरे टी20 में भी संजू सैमसन पर भरोसा जताएगी. भले ही वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन ने भारत के अकेले के दम पर टी20 वर्ल्ड कप जिताया था.

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वरुण की जगह खेलेगा ये खिलाड़ी?

भारतीय टीम में एक और बड़ा बदलाव किया जा सकता है. वरुण चक्रवर्ती पहले टी20 के बाद चोटिल हो गए थे. ऐसे में दूसरे टी20 में उनका खेलना मुश्किल है. उनकी जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया जा सकता है. वरुण की जगह वाशिंग्टन सुंदर को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए परेशानी बन सकती है. ऐसे में माना जा रहा है कि रवि बिश्नोई दूसरे टी20 में खेलते दिखाई देंगे.

कब-कहां होगा दूसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे से होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) पर की जाएगी. वहीं, इसका लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदिन नईब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

Tags: IND vs AFGsanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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