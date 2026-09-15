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IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी फिर नजरअंदाज, वरुण की जगह बिश्नोई की एंट्री, दूसरे टी20 में ऐसी है भारत की Playing XI

IND vs AFG 2nd T20I: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरी हैं. हालांकि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 15, 2026 7:20:43 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 से वैभव सूर्यवंशी फिर बाहर.
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 से वैभव सूर्यवंशी फिर बाहर.


IND vs AFG 2nd T20I Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव किया है. वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है. पिछले टी20 में वरुण चक्रवर्ती को मैच के दौरान चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो इस सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. ऐसे में रवि बिश्नोई को दूसरे टी20 में मौका मिला है. वहीं, 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. संजू सैमसन एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारत ने जीता टॉस

भारतीय टीम ने दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के बाद कहा कि वो पहली गेंजबाजी करेंगे, क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों को थोड़ा फायदा मिलेगा. वहीं, अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने कहा कि अगर वो टॉस जीतते, तो वो भी पहले गेंदबाजी ही करते, लेकिन वो टॉस हार गए.

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भारत की प्लेइंग XI

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी.

Tags: IND vs AFGRavi BishnoiVaibhav Sooryavanshi
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