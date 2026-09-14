IND vs AFG: संजू सैमसन OUT, वैभव सूर्यवंशी IN! दूसरे टी20 में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI?

IND vs AFG 2nd T20 Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 से बढ़त बना ली है. अब भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. पहले टी20 में फेल होने वाले संजू सैमसन को बाहर किया जा सकता है, जिनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है. इसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया जा सकता है. जानें दूसरे टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11…

क्या संजू की जगह वैभव को मिलेगा चांस?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी को बाहर करके संजू सैमसन को वापस लाया गया. संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए. वे सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में सोशल मीडिया पर फिर से वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में लाने की मांग शुरू हो गई. वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैच में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीता था.

ऐसे में उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है. हालांकि ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन को सिर्फ एक मैच के बाद ड्रॉप नहीं करेगी. उन्हें दूसरे टी20 में भी मौका दिया जा सकता है. हालांकि अगर वे दूसरे टी20 में भी फ्लॉप होते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

5वें गेंदबाज की तलाश

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय टीम को 5वें गेंदबाज की कमी खली. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर 5वें गेंदबाज के लिए किसी एक ऑलराउंडर को बेंच पर बैठा सकते हैं. उसकी जगह एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. इससे कप्तान को छठा गेंदबाजी विकल्प भी मिलेगा.

कैसी हो सकती है प्लेइंग-11?

दूसरे टी20 में भारत की ओर से एक बार फिर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ओपनिंग कर सकती है. वहीं, तीसरे नंबर पर ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे. इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे. फिर छठे नंबर पर शिवम दुबे और 7वें पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, जबकि 8वें स्थान पर अक्षर पटेल खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा बाकी 3 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेलेंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.