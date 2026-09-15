IND vs AFG: गंभीर-अय्यर रहें सावधान! दूसरे टी20 में ‘घायल’ अफगानिस्तान पड़ेगा भारी, ये हैं 5 बड़ी वजहें

IND vs AFG 2nd T20I: भारत ने पहले टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से आसानी से हरा दिया, लेकिन दूसरे टी20 में जीतना आसान नहीं होने वाला है. भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम की कमजोरियों पर वार करके परेशान कर सकती है. पिछले मैच में अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम की कुछ कमजोरियां सामने आई थीं. ऐसे में दूसरे टी20 के लिए अफगानी टीम ने भारत की कमजोरियों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार की होगी. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान कैसे भारतीय टीम पर भारी पड़ सकता है. इसकी 5 बड़ी वजहें…

5वें गेंदबाज की कमजोरी

भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी 5वां गेंदबाज है. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में भारत के पास कोई भरोसेमंद 5वां गेंदबाज नहीं है, जो 4 ओवर निकाल सके. पहले टी20 में 3 गेंदबाजों ने मिलकर 5वें गेंदबाज के 4 ओवर का कोटा पूरा किया था. इस 4 ओवर में अफगानिस्तान ने 59 रन बटोरे थे. इसमें सिर्फ आखिरी ओवर में 21 रन आए थे, जब शिवम दुबे गेंदबाजी कर रहे थे. ऐसे में दूसरे टी20 में भी अफगानिस्तान भारत की इस कमजोरी को टारगेट करने की कोशिश करेगा.

वरुण चक्रवर्ती का चोटिल होना

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में चोटिल हो गए थे. इसके चलते वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में टीम इंडिया का स्पिन अटैक थोड़ा कमजोर हो गया है. वरुण ने पहले टी20 में 4 ओवर में 1 विकेट लेकर सिर्फ 16 रन ही दिए थे. दूसरे टी20 में उनकी जगह रवि बिश्नोई की एंट्री हो सकती है, जिन्हें अफगानिस्ता के बल्लेबाज टारगेट कर सकते हैं.

अभिषेक शर्मा को रोकने की तैयारी

पहले टी20 में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की थी. ऐसे में दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान उनके खिलाफ खास प्लान के साथ मैदान पर उतरेगी. तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी और मुजीब उर रहमान अपनी सटीक लेंथ से उन्हें परेशान कर सकते हैं. अगर पावरप्ले में अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय ओपनर्स को बांधकर रखते हैं, तो मैच का रुख बदल सकते हैं.

अफगानिस्तान के ओपनर्स बदलेंगे रुख

अफगानिस्तान पहले टी20 में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया था. बुमराह ने पहले ही ओवर में 1 विकेट चटका दिया था. ऐसे में दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संभलकर शुरुआत करेंगे. इससे उनकी टीम भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है.

राशिद-नूर की स्पिन जोड़ी

पहले टी20 में अफगानिस्तान के स्पिनर्स सही लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए थे. अगर वे दूसरे टी20 में सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, तो भारत के मिडिल ऑर्डर को बांधकर रख सकते हैं. अफगानिस्तान के पास राशिद खान और नूर अहमद की खतरनाक स्पिन जोड़ी है, जो लय में आने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.