Home > खेल > Ind vs Afg 2nd ODI: दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें आज कौन पड़ेगा किस पर भारी?

Ind vs Afg 2nd ODI: दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें आज कौन पड़ेगा किस पर भारी?

Ind vs Afg 2nd odi Predicted Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे आज लखनऊ में खेला जाएगा. पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि अफगानिस्तान को लगातार हार का सामना करना पडा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 17, 2026 11:36:46 AM IST

दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन
दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन


Ind vs Afg 2nd odi Predicted Playing XI: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट और वनडे सीरीज के तीन मैचों के लिए भारत आई हुई है. टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को भारत से हार का सामना करना पडा. वहीं पहले वनडे में भी अफगानिस्तान के लक ने उनका साथ नहीं दिया और वह हार गई. आज का मैच दोनों की टीमों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. बारिश के कारण धर्मशाला में हुए वनडे मैच को भारत ने सात विकेट से जीता था. वहीं अब आज एक बार फिर से दोनों टीमें आमने-सामने नजर आएगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे बुधवार आज, 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला है.

रोहित शर्मा भी आएंगे नजर 

धर्मशाला में वनडे बारिश के कारण मैच 25-25 ओवर का हुआ था. रोहित शर्मा इस मैच में रन आउट हुए थे. अब दूसरे वनडे में लोगों की नजरें उन पर ही रहेगी. हिटमैन की बडी पारी का इंतजार फैंस काफी समय से गर रहे हैं. वह आज एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे. इसी के साथ पहले मैच में तीसरे नंबर पर ईशान नजर आए थे, लेकिन आज ये जगह यशस्वी जायसवाल को मिल सकती है.

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इंडिया और अफगानिस्तान का स्क्वाड 

इंडिया की टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (c), ईशान किशन (wk), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव

अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (wk), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी, फरीद अहमद मलिक, इकराम अलीखिल, दरविश रसूली, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोटी

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Tags: IND Vs AFG 2nd ODIindia vs afghanistanRashid Khanrohit sharmaSHUBMAN GILL
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