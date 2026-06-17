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Ind Vs Afg 2nd Odi: इकाना में रन बरसेंगे या गेंदबाज मचाएंगे कहर? जानिए पिच और मौसम का पूरा मिजाज!

Ind Vs Afg 2nd Odi Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे लखनऊ में होगा, जहां पिच गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है और कम स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 17, 2026 11:11:10 AM IST

इकाना में रन बरसेंगे या गेंदबाज मचाएंगे कहर? जानिए पिच और मौसम का पूरा मिजाज!
इकाना में रन बरसेंगे या गेंदबाज मचाएंगे कहर? जानिए पिच और मौसम का पूरा मिजाज!


Ind Vs Afg 2nd Odi Pitch Report: विश्व की नंबर-1 वनडे टीम भारत बुधवार, 17 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे खेलेगी. यह मैच अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हारने पर उसके लिए सीरीज में बने रहना मुश्किल हो जाएगा. यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारत ने पहला वनडे बारिश से प्रभावित मैच में 7 विकेट से जीता था. अब टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढत बनाने पर होगी. वहीं, भारत एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा.

कैसी रहेगी लखनऊ की पिच?

इस साल के IPL के दौरान, लखनऊ कम स्कोर वाली जगहों में से एक था, जहां T20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 170 से कम रहा है. इन नंबरों को देखते हुए, गेंदबाजों को इस जगह पर खेलने में मजा आना चाहिए, जबकि बल्लेबाजों को भारत के बडे मैदानों में से किसी एक पर हालात मुश्किल लग सकते हैं.

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लखनऊ वेदर रिपोर्ट

लखनऊ में दूसरे ODI के लिए मौसम का अनुमान है कि बहुत गर्मी होगी और बारिश से खेल में देरी होने की कोई संभावना नहीं है. धर्मशाला में बारिश की वजह से छोटा हुआ सीरीज का पहला मैच, लेकिन इस बार खिलाडियों और फैंस को बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पडेगा. 

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गर्मी से खिलाड़ी और फैंस होंगे परेशान

दिन की शुरुआत साफ आसमान और तेजी से बढते टेम्परेचर के साथ होगी, जो दोपहर तक 40°C तक पहुंच जाएगा. ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, पहली इनिंग्स के दौरान फील लाइक टेम्परेचर 45°C तक पहुंचने की उम्मीद है. पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगभग 8 mph की रफ्तार से चलेंगी, जिससे स्टेडियम में हल्की धुंध छा सकती है. साफ आसमान में शाम को हालात कुछ सुधरेंगे, और मैच के आखिर तक टेम्परेचर 33°C तक गिर जाएगा.

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Tags: Ekana StadiumIND vs AFGIndia vs Afghanistan 2nd ODI
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