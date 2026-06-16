IND vs AFG 2nd ODI Live Streaming: लखनऊ में सीरीज सील करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

IND vs AFG 2nd ODI Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (17 जून) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. धर्मशाला में खेले गए बारिश से प्रभावित पहले वनडे में 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद, मेजबान टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और उसकी नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर टिकी होंगी.

दूसरी ओर, पहले मैच में मात खा चुकी अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले से दमदार वापसी की उम्मीद कर रही होगी. मेहमान टीम को अगर सीरीज में बने रहना है, तो उसे पिछले मैच की गलतियों से सबक लेते हुए अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में बड़ा सुधार करना होगा.

अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ मैच से जुड़ी सारी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स दी गई हैं.

कब खेला जाएगा भारत-अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला बुधवार (17 जून, 2026) को खेला जाएगा. मैच का टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा, जिसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 1:30 बजे खेल शुरू हो जाएगा.

किस मैदान पर होगा यह मुकाबला?

दोनों टीमें लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में आमने-सामने होंगी

टीवी पर कहाँ देख सकते हैं लाइव मैच?

भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण (Live Telecast) स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) नेटवर्क के चैनल्स पर किया जाएगा.

मोबाइल और लैपटॉप पर कहाँ होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

डिजिटल दर्शकों के लिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों देशों का फुल स्क्वाड (ODI Squads)

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे

अफगानिस्तान टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदीकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खरोती, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शारीफी, फरीद मलिक और बिलाल सामी