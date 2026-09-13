IND vs AFG: दिल्ली में बरसेंगे बादल या चौके छक्के? पहले टी20 से पहले मौसम पर आया अपडेट, क्या रद्द होगा मैच

IND vs AFG 1st T20 Weather Report: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली जीत की तलाश है. हालांकि इस मुकाबले से पहले फैंस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से मैच में बाधा पड़ सकती है. दरअसल, इन दिनों में दिल्ली का मौसम कभी भी बदल जाता है. ऐसे में फैंस को चिंता है कि कहीं पहले टी20 मैच के दौरान बारिश न हो जाए. जानें रविवार को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम…

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

रविवार यानी 13 सितंबर को बारिश पहले टी20 मैच में खलल डाल सकती है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच के दौरान राजधानी का मौसम बिगड़ सकता है. दिल्ली में दिन का मौसम साफ रहने वाला है, जिस समय अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. हालांकि मैच शाम को खेला जाएगा, जिस समय बारिश होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, शाम के समय 60 फीसदी बारिश की संभावना है. दोपहर के 2 बजे से मौसम बदल सकता है. वहीं, दोपहर 4 बजे के करीब तेज आंधी के साथ बरसात हो सकती है.

दोपहर 12 बजे तक बारिश की संभावना 10 फीसदी या उससे भी कम है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद बारिश की संभावना 50 फीसदी पहुंच सकती है. वहीं, शाम 6 बजे बारिश की आशंका 40 फीसदी हो सकती है, जबकि 7 बजे यह संभावना घटकर 37 प्रतिशत तक रह जाएगी. हालांकि अगले 2 घंटे में बारिश की आशंका बढ़कर 40 फीसदी तक पहुंच सकती है. फिर रात 10 बजे बारिश की संभावना 37 फीसदी और 11 बजे 34 फीसदी तक हो सकती है. ऐसे में शाम के समय बारिश खेल का मजा किरकिरा कर सकती है.

कब शुरू होगा पहला टी20?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिससे आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरूण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान ), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.