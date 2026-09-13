IND vs AFG: अरुण जेटली में बरसेंगे रन या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? क्या गुल खिलाएगी दिल्ली की पिच

IND vs AFG 1st T20I Pitch Report: भारत और अफगानिस्तान की बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला टी20 मैच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला जाएगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले टॉस किया जाएगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा जारी रखना चाहेगी. वहीं, इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी. इस मुकाबले में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का अहम रोल होने वाला है. पिच के हिसाब से ही दोनों टीमें अपनी प्लेइंग-11 चुनेंगी. ऐसे में आइए जानते हैं क्या गुल खिलाएगी पिच…

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम का मैदान बैटिंग ट्रैक के लिए जाना जाता है. इस मैदान की बाउंड्री छोटी है, जिससे बड़े शॉट्स लगाना आसान होता है. इस पिच पर अच्छा बाउंस मिलता है, जबकि गेंद भी तेजी से आती है. इससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. हाल ही में इसी मैदान पर दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) खेला गया था, जिसमें बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला था. ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुकाबले में भी हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. इस सपाट विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए 200 रनों से ज्यादा का स्कोर बनाना होगा.

कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आंकड़ों में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 8 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.

कब शुरू होगा पहला टी20 मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिससे आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरूण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान ), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद.