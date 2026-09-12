IND vs AFG: संजू का फिर कटेगा पत्ता या वैभव होंगे बाहर? पहले टी20 में किसे मिलेगा मौका, कैसी होगी प्लेइंग XI

IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार (13 सितंबर) से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान और हेड कोच ओपनिंग जोड़ी को लेकर एक बार फिर टेंशन में हैं. भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक ओपनर हैं. अभिषेक शर्मा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरे ओपनिंग स्पॉट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. अब टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल है कि क्या बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा का पार्टनर बनाया जाए या फिर संजू सैमसन पर भरोसा जताया जाए. वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौर पर तीनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. वहीं, संजू सैमसन इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. जानें किसे मिलेगा ओपनिंग का मौका…

किसे मिलेगा ओपनिंग का मौका?

इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर करके डेब्यू कराया गया था. हालांकि आखिरी मैच में संजू सैमसन की फिर से वापसी हुई है. अब एक बार फिर वही सवाल है कि इन दोनों में से किसे प्लेइंग-11 से बाहर रखा जाए. माना जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फिर संजू सैमसन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे. ऐसे में उन्हें टीम से बाहर करना मुश्किल है. हालांकि दूसरी तरफ संजू सैमसन को बाहर करना भी उनके साथ नाइंसाफी होगी. संजू ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. वह इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में भी लय में नजर आए थे.

प्रैक्टिस सेशन में संजू लय में दिखे

रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन ज्यादा लय में नजर आए. नेट प्रैक्टिस में वैभव सूर्यवंशी की तुलना में संजू सैमसन ज्यादा सहद दिखाई दिए. वहीं, वैभ सूर्यवंशी को जसप्रीत बुमराह के खिलाफ थोड़ी परेशानी हुई. वैभव सूर्यवंशी अभी रेड बॉल क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं. ऐसे में हो सकता है कि उन्हें व्हाइट बॉल में अपने आपको फिट करने में थोड़ा समय लगे.

कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन ओपनिंग करते दिखाई देंगे. इसके अलावा तीसरे नंबर पर ईशान किशन खेलते दिखाई देंगे. फिर चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और 5वें पर उप-कप्तान तिलक वर्मा खेलेंगे. वहीं, ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुंदर को मौका दिया जा सकता है, जबकि गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.