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IND vs AFG: अभिषेक के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान! भारत ने पहले टी20 में 7 विकेट से रौंदा, मैच में क्या-क्या हुआ

IND vs AFG Match Report: भारत ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 157 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 38 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया. देखें मैच की हाइलाइट्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 10:44:33 PM IST

भारत ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया.
भारत ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया.


IND vs AFG Match Report: भारतीय टीम ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है. इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 13.4 ओवर में टारगेट चेज कर मैच अपने नाम कर लिया. भारत के लिए इस मैच में बल्ले से जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए. वहीं, ईशान किशन ने भी 42 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 38 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया. जानें मैच में कब क्या-क्या हुआ…

मैच में कब क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने 44 गेंद पर 64 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा मोहम्मद नबी ने भी 33 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया.

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अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी

भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 32 गेंद पर 82 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 7 छक्के आए. उनके अलावा ईशान किशन ने 33 गेंद पर 42 रनों की पारी खेली. फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. भारत ने 38 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

अब कब होगा दूसरा टी20?

इस जीत के साथ ने भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

Tags: home-hero-pos-1IND vs AFG
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